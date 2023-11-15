Лукашенко призвал Пашиняна не торопиться с шагами по дезинтеграции

В Кремле выразили сожаление из-за решения армянского премьера, отметив, что саммит является хорошим поводом для «сверки часов». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что ОДКБ сохраняет свою актуальность. По его словам, встречи в рамках ОДКБ подтверждают востребованность этого формата среди его участников. Ранее Песков подтвердил, что контакты Путина с Лукашенко действительно готовятся, пообещав опубликовать полную информацию об участии президента России в саммите позднее.