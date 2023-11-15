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Лукашенко призвал Пашиняна не торопиться с шагами по дезинтеграции

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спокойно отнесся к решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна не участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября, но призвал его не принимать «поспешных решений». Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает «БелТА».

«Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, Президент предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию», – сказала Эйсмонт. 

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Она добавила, что Лукашенко понимает, что «это дело руководителя любого государства». По ее словам, белорусский лидер также пригласил посетить саммит ОДКБ президента РФ Владимира Путина во время недавнего телефонного разговора. Российский президент приглашение принял, подчеркнула Эйсмонт.

14 ноября состоялся телефонный разговор Лукашенко и Пашиняна, в ходе которого армянский премьер сообщил, что не сможет присутствовать на заседании ОДКБ в Минске. Он также выразил надежду, что участники организации «поймут это решение».

В Кремле выразили сожаление из-за решения армянского премьера, отметив, что саммит является хорошим поводом для «сверки часов». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что ОДКБ сохраняет свою актуальность. По его словам, встречи в рамках ОДКБ подтверждают востребованность этого формата среди его участников. Ранее Песков подтвердил, что контакты Путина с Лукашенко действительно готовятся, пообещав опубликовать полную информацию об участии президента России в саммите позднее. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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