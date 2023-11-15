Лукашенко призвал Пашиняна не торопиться с шагами по дезинтеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко спокойно отнесся к решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна не участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября, но призвал его не принимать «поспешных решений». Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает «БелТА».
«Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, Президент предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию», – сказала Эйсмонт.
Она добавила, что Лукашенко понимает, что «это дело руководителя любого государства». По ее словам, белорусский лидер также пригласил посетить саммит ОДКБ президента РФ Владимира Путина во время недавнего телефонного разговора. Российский президент приглашение принял, подчеркнула Эйсмонт.
14 ноября состоялся телефонный разговор Лукашенко и Пашиняна, в ходе которого армянский премьер сообщил, что не сможет присутствовать на заседании ОДКБ в Минске. Он также выразил надежду, что участники организации «поймут это решение».
В Кремле выразили сожаление из-за решения армянского премьера, отметив, что саммит является хорошим поводом для «сверки часов». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что ОДКБ сохраняет свою актуальность. По его словам, встречи в рамках ОДКБ подтверждают востребованность этого формата среди его участников. Ранее Песков подтвердил, что контакты Путина с Лукашенко действительно готовятся, пообещав опубликовать полную информацию об участии президента России в саммите позднее.