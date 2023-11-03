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Песков: контакты Путина и Лукашенко на саммите ОДКБ в Минске готовятся

Ведомости

Полная информация об участии президента РФ Владимира Путина в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября будет обнародована позднее, контакты главы государства с белорусским президентом Александром Лукашенко готовятся. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы тоже своевременно будем. Пока предварительно нам такие анонсы [давать]. Все-таки мы анонсы международных контактов даем в определенные сроки. Поэтому здесь чуть-чуть наберитесь терпения. Действительно такие контакты готовятся», – рассказал он.

1 ноября Путин и Лукашенко по телефону обсудили вопросы подготовки к заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет 23 ноября в Минске. Лидеры двух стран также рассмотрели актуальную тематику «развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии».

В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались 15 сентября в Сочи. Тогда они обсудили ситуацию на Украине, отношения с КНДР, а также экономическое сотрудничество двух стран в сферах сельского хозяйства, промышленности и работу в области импортозамещения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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