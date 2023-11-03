Песков: контакты Путина и Лукашенко на саммите ОДКБ в Минске готовятся
Полная информация об участии президента РФ Владимира Путина в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября будет обнародована позднее, контакты главы государства с белорусским президентом Александром Лукашенко готовятся. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы тоже своевременно будем. Пока предварительно нам такие анонсы [давать]. Все-таки мы анонсы международных контактов даем в определенные сроки. Поэтому здесь чуть-чуть наберитесь терпения. Действительно такие контакты готовятся», – рассказал он.
1 ноября Путин и Лукашенко по телефону обсудили вопросы подготовки к заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет 23 ноября в Минске. Лидеры двух стран также рассмотрели актуальную тематику «развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии».
В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались 15 сентября в Сочи. Тогда они обсудили ситуацию на Украине, отношения с КНДР, а также экономическое сотрудничество двух стран в сферах сельского хозяйства, промышленности и работу в области импортозамещения.