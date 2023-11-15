Американский эсминец сбил беспилотник из Йемена над Красным морем
Корабль ВМС США сбил в Красном море беспилотник, прилетевший из Йемена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
По словам официальных лиц, эсминец Thomas Hudner класса Arleigh Burke сбил беспилотник рано утром по местному времени. Не уточняется, был ли беспилотник вооружен и насколько близко он подошел к кораблю
Reuters уточняет, что в прошлом месяце другой американский военный корабль перехватил четыре крылатые ракеты и 15 беспилотников, запущенных из Йемена в сторону Израиля.
14 ноября лидер йеменского движения Хути заявил, что его силы продолжат нападения на Израиль, и что они могут нанести удар по израильским кораблям в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. На прошлой неделе хуситы сбили американский военный беспилотник MQ-9, находившийся в международном воздушном пространстве, пишет агентство.
1 ноября на сайте правящего на Севере Йемена мятежного шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) появилось сообщение о том, что Йеменские вооруженные силы нанесли ракетный удар по «израильским объектам в оккупированной Палестине». После этого Армия обороны Израиля объявила воздушную тревогу в центральной и южной части страны. За день до этого представитель движения хуситов Яхья Сари сообщил, что Йемен трижды нанес удары баллистическими ракетами и начиненными взрывчаткой беспилотниками по территории Израиля. Он также отметил, что хуситы будут продолжать удары до тех пор, пока израильская агрессия не прекратится. При этом о последствиях ударов из Йемена не сообщалось.