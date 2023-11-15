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Американский эсминец сбил беспилотник из Йемена над Красным морем

Ведомости

Корабль ВМС США сбил в Красном море беспилотник, прилетевший из Йемена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам официальных лиц, эсминец Thomas Hudner класса Arleigh Burke сбил беспилотник рано утром по местному времени. Не уточняется, был ли беспилотник вооружен и насколько близко он подошел к кораблю

Reuters уточняет, что в прошлом месяце другой американский военный корабль перехватил четыре крылатые ракеты и 15 беспилотников, запущенных из Йемена в сторону Израиля.

14 ноября лидер йеменского движения Хути заявил, что его силы продолжат нападения на Израиль, и что они могут нанести удар по израильским кораблям в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. На прошлой неделе хуситы сбили американский военный беспилотник MQ-9, находившийся в международном воздушном пространстве, пишет агентство.

1 ноября на сайте правящего на Севере Йемена мятежного шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) появилось сообщение о том, что Йеменские вооруженные силы нанесли ракетный удар по «израильским объектам в оккупированной Палестине». После этого Армия обороны Израиля объявила воздушную тревогу в центральной и южной части страны. За день до этого представитель движения хуситов Яхья Сари сообщил, что Йемен трижды нанес удары баллистическими ракетами и начиненными взрывчаткой беспилотниками по территории Израиля. Он также отметил, что хуситы будут продолжать удары до тех пор, пока израильская агрессия не прекратится. При этом о последствиях ударов из Йемена не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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