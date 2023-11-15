Американский эсминец сбил беспилотник из Йемена над Красным морем

1 ноября на сайте правящего на Севере Йемена мятежного шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) появилось сообщение о том, что Йеменские вооруженные силы нанесли ракетный удар по «израильским объектам в оккупированной Палестине». После этого Армия обороны Израиля объявила воздушную тревогу в центральной и южной части страны. За день до этого представитель движения хуситов Яхья Сари сообщил, что Йемен трижды нанес удары баллистическими ракетами и начиненными взрывчаткой беспилотниками по территории Израиля. Он также отметил, что хуситы будут продолжать удары до тех пор, пока израильская агрессия не прекратится. При этом о последствиях ударов из Йемена не сообщалось.