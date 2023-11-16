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Президент Таджикистана приедет в Россию 21-22 ноября

Ведомости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом 21-22 ноября. Он встретится с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Таджикистана Абдуфаттоха Шарифзоду.

«Встречи пройдут в узком и расширенном составах», – сообщил Шарифзода. 

Путин встречался с президентом Таджикистана 13 октября в Бишкеке. Тогда Рахмон отметил, что для Таджикистана Россия является важным стратегическим партнером, а взаимодействие стран имеет позитивную динамику по всем направлениям.

До этого Путин и Рахмон виделись 9 мая в Москве по случаю торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Дня Победы. Рахмон прилетел в Россию по приглашению Путина. 25 мая в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором Рахмон принял участие по видеосвязи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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