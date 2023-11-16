Президент Таджикистана приедет в Россию 21-22 ноября
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом 21-22 ноября. Он встретится с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Таджикистана Абдуфаттоха Шарифзоду.
«Встречи пройдут в узком и расширенном составах», – сообщил Шарифзода.
Путин встречался с президентом Таджикистана 13 октября в Бишкеке. Тогда Рахмон отметил, что для Таджикистана Россия является важным стратегическим партнером, а взаимодействие стран имеет позитивную динамику по всем направлениям.
До этого Путин и Рахмон виделись 9 мая в Москве по случаю торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Дня Победы. Рахмон прилетел в Россию по приглашению Путина. 25 мая в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором Рахмон принял участие по видеосвязи.