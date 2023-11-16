Президент Таджикистана приедет в Россию 21-22 ноября

До этого Путин и Рахмон виделись 9 мая в Москве по случаю торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Дня Победы. Рахмон прилетел в Россию по приглашению Путина. 25 мая в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором Рахмон принял участие по видеосвязи.