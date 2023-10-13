Путин об отношениях с Таджикистаном: все развивается, как и планировали
Встреча президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона стартовала в Бишкеке.
«Все у нас развивается так, как мы и планировали: люди работают, правительство работает, по линии безопасности вопросы решаются. Просто остается констатировать, что все идет по плану», – отметил Путин.
«Для Таджикистана Россия – важный стратегический партнер. Взаимодействие наших стран имеет позитивную динамику по всем направлениям. Россия остается ведущим торговым партнером Таджикистана, расширяет культурные связи», – сказал в ответ Рахмон.
На 13 октября у Путина также запланировано заседании Совета глав государств СНГ. Сначала лидеры стран встретятся в узком формате, затем к работе подключатся члены делегаций. По итогам заседания будет подписан пакет документов.
В предыдущий раз Путин и Рахмон виделись 9 мая в Москве по случаю торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Дня Победы. Рахмон прилетел в Россию по приглашению Путина. 25 мая в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором Рахмон принял участие по видеосвязи.
5 октября Путин поздравил Рахмона с днем рождения. Российский лидер выразил надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества и конструктивного диалога по вопросам российско-таджикских отношений.