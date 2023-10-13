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Путин об отношениях с Таджикистаном: все развивается, как и планировали

Ведомости

Встреча президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона стартовала в Бишкеке.

«Все у нас развивается так, как мы и планировали: люди работают, правительство работает, по линии безопасности вопросы решаются. Просто остается констатировать, что все идет по плану», – отметил Путин.

«Для Таджикистана Россия – важный стратегический партнер. Взаимодействие наших стран имеет позитивную динамику по всем направлениям. Россия остается ведущим торговым партнером Таджикистана, расширяет культурные связи», – сказал в ответ Рахмон.

На 13 октября у Путина также запланировано заседании Совета глав государств СНГ. Сначала лидеры стран встретятся в узком формате, затем к работе подключатся члены делегаций. По итогам заседания будет подписан пакет документов.

В предыдущий раз Путин и Рахмон виделись 9 мая в Москве по случаю торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Дня Победы. Рахмон прилетел в Россию по приглашению Путина. 25 мая в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором Рахмон принял участие по видеосвязи.

5 октября Путин поздравил Рахмона с днем рождения. Российский лидер выразил надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества и конструктивного диалога по вопросам российско-таджикских отношений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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