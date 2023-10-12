Путин выразил надежду на расширение ВТС с Киргизией

Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия авиабазы Кант в рамках поездки в Киргизию, которая продлится до 13 октября. Это первый зарубежный визит президента РФ в 2023 г. Ранее сегодня в Бишкеке уже прошли переговоры российского президента с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Также 12 октября у Путина запланирована встреча с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.