Путин выразил надежду на расширение ВТС с Киргизией
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что военно-техническое сотрудничество (ВТС) России с Киргизией будет укрепляться и расширяться. Об этом он заявил во время выступления на торжественном мероприятии по случаю 20-летия авиабазы Кант.
«Рассчитываю, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Киргизии, наши союзнические отношения, символом которых является присутствие в Канте российского военного контингента, будут и дальше крепнуть, расширяться в интересах обеспечения безопасности двух наших государств», – сказал он.
Путин назвал авиабазу «военным форпостом». Она вносит «существенный вклад» в укрепление обороноспособности республики, а также в обеспечении безопасности и стабильности в Центральной Азии, отметил президент РФ. Он обратил внимание, что сейчас в Киргизии проходят учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2023», в которых в том числе принимают участие военнослужащие Канта.
Российский лидер напомнил, что база была создана по инициативе руководства Киргизии. По словам Путина, Бишкек призывал Москву «как можно быстрее» разместить российское авиационное крыло в республике на фоне «нападения бандформирований».
Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия авиабазы Кант в рамках поездки в Киргизию, которая продлится до 13 октября. Это первый зарубежный визит президента РФ в 2023 г. Ранее сегодня в Бишкеке уже прошли переговоры российского президента с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Также 12 октября у Путина запланирована встреча с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
13 октября президент РФ примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в узком и расширенном составах. По итогам заседания будет подписан пакет документов. В тот же день Путин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.