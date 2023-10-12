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Путин выразил надежду на расширение ВТС с Киргизией

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что военно-техническое сотрудничество (ВТС) России с Киргизией будет укрепляться и расширяться. Об этом он заявил во время выступления на торжественном мероприятии по случаю 20-летия авиабазы Кант.

«Рассчитываю, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Киргизии, наши союзнические отношения, символом которых является присутствие в Канте российского военного контингента, будут и дальше крепнуть, расширяться в интересах обеспечения безопасности двух наших государств», – сказал он.

Путин назвал авиабазу «военным форпостом». Она вносит «существенный вклад» в укрепление обороноспособности республики, а также в обеспечении безопасности и стабильности в Центральной Азии, отметил президент РФ. Он обратил внимание, что сейчас в Киргизии проходят учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2023», в которых в том числе принимают участие военнослужащие Канта.

Российский лидер напомнил, что база была создана по инициативе руководства Киргизии. По словам Путина, Бишкек призывал Москву «как можно быстрее» разместить российское авиационное крыло в республике на фоне «нападения бандформирований». 

Первый зарубежный визит Путина в этом году состоится в Киргизию 12-13 октября

Президент примет участие в совете глав государств СНГ

Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия авиабазы Кант в рамках поездки в Киргизию, которая продлится до 13 октября. Это первый зарубежный визит президента РФ в 2023 г. Ранее сегодня в Бишкеке уже прошли переговоры российского президента с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Также 12 октября у Путина запланирована встреча с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

13 октября президент РФ примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в узком и расширенном составах. По итогам заседания будет подписан пакет документов. В тот же день Путин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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