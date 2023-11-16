Кэмерон прибыл в Киев с первым визитом в качестве главы британского МИДа

Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 г. В этот период началось обсуждение выхода Великобритании из Евросоюза. В 2015 г. консерваторы внесли в парламент законопроект о референдуме по этому вопросу. По итогам голосования, проведенного 23 июня 2016 г., 51,9% британцев поддержали Brexit. Сам Кэмерон выступал за сохранение членства Великобритании в ЕС и его реформировании. На следующий день после подведения итогов референдума Кэмерон объявил об уходе в отставку.