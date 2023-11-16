Кэмерон прибыл в Киев с первым визитом в качестве главы британского МИДа
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон совершил первый рабочий визит в новой должности. В качестве министра иностранных дел Соединенного Королевства он приехал в Киев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критической инфраструктуры. Благодарен Британии за поддержку», – написал Зеленский.
Кэмерон был назначен государственным секретарем по иностранным делам, содружеству и развитию Великобритании 13 ноября. Он сменил на этом посту Джеймса Клеверли, который ранее сегодня был назначен министром внутренних дел Великобритании. Суэлла Браверман, занимавшая пост главы МВД королевства, была уволена.
Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 г. В этот период началось обсуждение выхода Великобритании из Евросоюза. В 2015 г. консерваторы внесли в парламент законопроект о референдуме по этому вопросу. По итогам голосования, проведенного 23 июня 2016 г., 51,9% британцев поддержали Brexit. Сам Кэмерон выступал за сохранение членства Великобритании в ЕС и его реформировании. На следующий день после подведения итогов референдума Кэмерон объявил об уходе в отставку.