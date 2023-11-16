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Кэмерон прибыл в Киев с первым визитом в качестве главы британского МИДа

Ведомости

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон совершил первый рабочий визит в новой должности. В качестве министра иностранных дел Соединенного Королевства он приехал в Киев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критической инфраструктуры. Благодарен Британии за поддержку», – написал Зеленский.

Кэмерон был назначен государственным секретарем по иностранным делам, содружеству и развитию Великобритании 13 ноября. Он сменил на этом посту Джеймса Клеверли, который ранее сегодня был назначен министром внутренних дел Великобритании. Суэлла Браверман, занимавшая пост главы МВД королевства, была уволена.

Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 г. В этот период началось обсуждение выхода Великобритании из Евросоюза. В 2015 г. консерваторы внесли в парламент законопроект о референдуме по этому вопросу. По итогам голосования, проведенного 23 июня 2016 г., 51,9% британцев поддержали Brexit. Сам Кэмерон выступал за сохранение членства Великобритании в ЕС и его реформировании. На следующий день после подведения итогов референдума Кэмерон объявил об уходе в отставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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