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Дума одобрила в первом чтении проект о запрете использования телефонов на уроках

Ведомости

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить использование телефонов во время уроков в школах без разрешения учителя.

«Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны», – приводит пресс-служба ГД слова председателя Вячеслава Володина.

По го словам, сейчас многие российские школьники страдают зависимостью от телефонов и испытывают из-за этого сложности с социальной коммуникацией.

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Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов в конце октября. Им предлагается добавить в ст. 43 закона «Об образовании» пункт об обязанностях и ответственности школьников. Школьники, если закон будет принят, смогут пользоваться средствами связи во время уроков только в учебных целях и в экстренных случаях. Законопроект также предлагает ввести дисциплинарные взыскания к ученикам, нарушающим правила внутреннего распорядка учебного заведения.

Один из авторов законопроекта – первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») рассказала тогда «Ведомостям», что инициатива позволит ученикам не отвлекаться самим и не мешать другим детям получать знания. Еще один автор законопроекта – лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев напомнил, что в начале октября 72% родителей поддерживали запрет смартфонов в школах. После того как началась общественная дискуссия, этот процент, согласно исследованию SuperJob, увеличился до 83%.

В апреле 2022 г. Минпросвещения уже рекомендовало школам собирать у учеников телефоны перед входом в класс, а министр просвещения Сергей Кравцов советовал использовать телефоны только с разрешения педагога в рамках учебного процесса. В августе того же года рекомендации по гаджетам вошли в новые санитарные правила Роспотребнадзора: ученикам запретили использовать телефоны во время урока вместо планшета или компьютера из-за маленького размера экрана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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