Дума одобрила в первом чтении проект о запрете использования телефонов на уроках

Один из авторов законопроекта – первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») рассказала тогда «Ведомостям», что инициатива позволит ученикам не отвлекаться самим и не мешать другим детям получать знания. Еще один автор законопроекта – лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев напомнил, что в начале октября 72% родителей поддерживали запрет смартфонов в школах. После того как началась общественная дискуссия, этот процент, согласно исследованию SuperJob, увеличился до 83%.