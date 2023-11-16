Дума одобрила в первом чтении проект о запрете использования телефонов на уроках
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить использование телефонов во время уроков в школах без разрешения учителя.
«Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны», – приводит пресс-служба ГД слова председателя Вячеслава Володина.
По го словам, сейчас многие российские школьники страдают зависимостью от телефонов и испытывают из-за этого сложности с социальной коммуникацией.
Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов в конце октября. Им предлагается добавить в ст. 43 закона «Об образовании» пункт об обязанностях и ответственности школьников. Школьники, если закон будет принят, смогут пользоваться средствами связи во время уроков только в учебных целях и в экстренных случаях. Законопроект также предлагает ввести дисциплинарные взыскания к ученикам, нарушающим правила внутреннего распорядка учебного заведения.
Один из авторов законопроекта – первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») рассказала тогда «Ведомостям», что инициатива позволит ученикам не отвлекаться самим и не мешать другим детям получать знания. Еще один автор законопроекта – лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев напомнил, что в начале октября 72% родителей поддерживали запрет смартфонов в школах. После того как началась общественная дискуссия, этот процент, согласно исследованию SuperJob, увеличился до 83%.
В апреле 2022 г. Минпросвещения уже рекомендовало школам собирать у учеников телефоны перед входом в класс, а министр просвещения Сергей Кравцов советовал использовать телефоны только с разрешения педагога в рамках учебного процесса. В августе того же года рекомендации по гаджетам вошли в новые санитарные правила Роспотребнадзора: ученикам запретили использовать телефоны во время урока вместо планшета или компьютера из-за маленького размера экрана.