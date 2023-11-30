Йеменские хуситы заявили о намерении возобновить боевые действия против Израиля
Хуситы в Йемене возобновят военные действия против Израиля в случае прекращения перемирия в секторе Газа, передает телеканал Al Masirah со ссылкой на заявление хуситов.
«[Армия Йемена] готова возобновить военные действия против израильского врага, если он решит возобновить агрессию против сектора Газа. Армия без колебаний расширит операции <...> на суше или на море», – говорится в сообщении.
30 ноября Израиль и палестинская группировка «Хамас» договорились о продлении паузы в боевых действиях как минимум на один день. Четырехдневное перемирие было объявлено 24 ноября, а 27 ноября стало известно, что договоренности решили продлить еще на два дня. В результате число освобожденных заложников увеличилось до 97. По данным израильской армии, в анклаве остаются еще 159 заложников. В рамках обмена Израиль освободил 210 палестинских заключенных.
По окончании перемирия министр обороны Израиля Йоав Галант анонсировал масштабные бои. При посредничестве Катара и Египта продолжаются переговоры о дальнейшем продлении паузы в боевых действиях.
Йеменские хуситы заявили, что оказывают военную поддержку палестинцам после начала конфликта между Израилем и «Хамасом». СМИ писали, что в октябре американский военный корабль перехватил четыре крылатые ракеты и 15 беспилотников, запущенных из Йемена в сторону Израиля. 14 ноября лидер йеменского движения Хути заявил, что его силы продолжат нападения на Израиль и что они могут нанести удар по израильским кораблям в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
Помимо хуситов, ограниченную военную поддержку палестинским боевикам оказала ливанская группировка «Хезболла». С 7 октября сообщалось об артиллерийских боях на севере Израиля.