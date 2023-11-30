Йеменские хуситы заявили о намерении возобновить боевые действия против Израиля

Йеменские хуситы заявили, что оказывают военную поддержку палестинцам после начала конфликта между Израилем и «Хамасом». СМИ писали, что в октябре американский военный корабль перехватил четыре крылатые ракеты и 15 беспилотников, запущенных из Йемена в сторону Израиля. 14 ноября лидер йеменского движения Хути заявил, что его силы продолжат нападения на Израиль и что они могут нанести удар по израильским кораблям в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.