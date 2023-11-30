Газета
Политика

Йеменские хуситы заявили о намерении возобновить боевые действия против Израиля

Ведомости

Хуситы в Йемене возобновят военные действия против Израиля в случае прекращения перемирия в секторе Газа, передает телеканал Al Masirah со ссылкой на заявление хуситов.

«[Армия Йемена] готова возобновить военные действия против израильского врага, если он решит возобновить агрессию против сектора Газа. Армия без колебаний расширит операции <...> на суше или на море», – говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля сообщила об освобождении «Хамасом» двух заложниц

30 ноября Израиль и палестинская группировка «Хамас» договорились о продлении паузы в боевых действиях как минимум на один день. Четырехдневное перемирие было объявлено 24 ноября, а 27 ноября стало известно, что договоренности решили продлить еще на два дня. В результате число освобожденных заложников увеличилось до 97. По данным израильской армии, в анклаве остаются еще 159 заложников. В рамках обмена Израиль освободил 210 палестинских заключенных.

По окончании перемирия министр обороны Израиля Йоав Галант анонсировал масштабные бои. При посредничестве Катара и Египта продолжаются переговоры о дальнейшем продлении паузы в боевых действиях.

Американский эсминец сбил беспилотник из Йемена над Красным морем

Йеменские хуситы заявили, что оказывают военную поддержку палестинцам после начала конфликта между Израилем и «Хамасом». СМИ писали, что в октябре американский военный корабль перехватил четыре крылатые ракеты и 15 беспилотников, запущенных из Йемена в сторону Израиля. 14 ноября лидер йеменского движения Хути заявил, что его силы продолжат нападения на Израиль и что они могут нанести удар по израильским кораблям в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Помимо хуситов, ограниченную военную поддержку палестинским боевикам оказала ливанская группировка «Хезболла». С 7 октября сообщалось об артиллерийских боях на севере Израиля.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных