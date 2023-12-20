Беспилотники НАТО на 30% увеличили часы налета в 2023 году
В 2023 г. силы НАТО по разведке боем налетали на 30% больше часов на восточном фланге, в Балтийском, Черном морях и на Крайнем Севере по сравнению с 2022 г. Об этом сообщили на сайте Североатлантического альянса.
В сообщении уточняется, что увеличить часы налета удалось «благодаря наличию пяти дистанционно пилотируемых самолетов НАТО RQ-4D «Феникс».
Командующий силами НАТО по разведке, наблюдению и рекогносцировке (ISR) бригадный генерал Эндрю Кларк заявил, что в следующем году этот рост продолжится.
«2024 г. станет следующим шагом в реализации нашего видения 2030+: силы ISR НАТО станут организацией, не зависящей от платформы и данных, использующей общие данные из всех областей и предоставляющей высококачественные разведывательные продукты лицам, принимающим решения, и странам – членам НАТО в кратчайшие сроки», – добавил Кларк.
14 сентября стало известно, что беспилотник RQ-4D сил наземного наблюдения НАТО (NAGSF) совершил первый полет над территорией нового члена альянса Финляндии. RQ-4D пилотируется дистанционно и может находиться в воздухе более 30 часов за раз. Дроны базируются на авиабазе Сигонелла в Италии. Данные, которые собирает RQ-4D, предоставляются всем союзникам альянса.
4 апреля Финляндия вошла в состав НАТО, став 31-м участником альянса.