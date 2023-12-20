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Беспилотники НАТО на 30% увеличили часы налета в 2023 году

Ведомости

В 2023 г. силы НАТО по разведке боем налетали на 30% больше часов на восточном фланге, в Балтийском, Черном морях и на Крайнем Севере по сравнению с 2022 г. Об этом сообщили на сайте Североатлантического альянса.

В сообщении уточняется, что увеличить часы налета удалось «благодаря наличию пяти дистанционно пилотируемых самолетов НАТО RQ-4D «Феникс».

Командующий силами НАТО по разведке, наблюдению и рекогносцировке (ISR) бригадный генерал Эндрю Кларк заявил, что в следующем году этот рост продолжится.

«2024 г. станет следующим шагом в реализации нашего видения 2030+: силы ISR НАТО станут организацией, не зависящей от платформы и данных, использующей общие данные из всех областей и предоставляющей высококачественные разведывательные продукты лицам, принимающим решения, и странам – членам НАТО в кратчайшие сроки», – добавил Кларк.

14 сентября стало известно, что беспилотник RQ-4D сил наземного наблюдения НАТО (NAGSF) совершил первый полет над территорией нового члена альянса Финляндии. RQ-4D пилотируется дистанционно и может находиться в воздухе более 30 часов за раз. Дроны базируются на авиабазе Сигонелла в Италии. Данные, которые собирает RQ-4D, предоставляются всем союзникам альянса.

4 апреля Финляндия вошла в состав НАТО, став 31-м участником альянса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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