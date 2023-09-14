Разведывательный дрон НАТО провел первый полет над Финляндией

На этом фоне министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал усиление группировок войск на западных границах и создание Ленинградского и Московского военных округов. По его словам, НАТО может разместить в Финляндии ударные вооружения, способные поражать объекты в глубине России. После вступления страны в альянс сухопутная граница России со странами НАТО увеличилась почти в два раза, добавил Шойгу.