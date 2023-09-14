Разведывательный дрон НАТО провел первый полет над Финляндией
Дрон-разведчик НАТО 13 сентября совершил первый полет над территорией нового члена альянса Финляндии, следует из сообщения военного блока.
Полет над Финляндией выполнил беспилотник RQ-4D Сил наземного наблюдения НАТО (NAGSF). В сообщении подчеркивается, что ВВС альянса активизируют свои разведывательные миссии на восточных границах на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Помимо этого, полет над территорией Финляндии позволил NAGSF ознакомиться с новой местностью.
RQ-4D также известен под прозвищем «Феникс», пилотируется дистанционно и может находиться в воздухе более 30 часов за раз, рассказали в НАТО. Дроны базируются на авиабазе Сигонелла в Италии. Данные, которые собирает RQ-4D, предоставляются всем союзникам альянса.
4 апреля Финляндия вошла в состав НАТО, став 31-м участником альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире. Он добавил, что такие шаги вынуждают Россию принимать меры по обеспечению безопасности страны.
На этом фоне министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал усиление группировок войск на западных границах и создание Ленинградского и Московского военных округов. По его словам, НАТО может разместить в Финляндии ударные вооружения, способные поражать объекты в глубине России. После вступления страны в альянс сухопутная граница России со странами НАТО увеличилась почти в два раза, добавил Шойгу.