Газета
Политика

Разведывательный дрон НАТО провел первый полет над Финляндией

Ведомости

Дрон-разведчик НАТО 13 сентября совершил первый полет над территорией нового члена альянса Финляндии, следует из сообщения военного блока.

Полет над Финляндией выполнил беспилотник RQ-4D Сил наземного наблюдения НАТО (NAGSF). В сообщении подчеркивается, что ВВС альянса активизируют свои разведывательные миссии на восточных границах на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Помимо этого, полет над территорией Финляндии позволил NAGSF ознакомиться с новой местностью.

RQ-4D также известен под прозвищем «Феникс», пилотируется дистанционно и может находиться в воздухе более 30 часов за раз, рассказали в НАТО. Дроны базируются на авиабазе Сигонелла в Италии. Данные, которые собирает RQ-4D, предоставляются всем союзникам альянса.

Ранее по теме: Шойгу заявил о вероятном размещении в Финляндии ударных вооружений НАТО

4 апреля Финляндия вошла в состав НАТО, став 31-м участником альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире. Он добавил, что такие шаги вынуждают Россию принимать меры по обеспечению безопасности страны.

На этом фоне министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал усиление группировок войск на западных границах и создание Ленинградского и Московского военных округов. По его словам, НАТО может разместить в Финляндии ударные вооружения, способные поражать объекты в глубине России. После вступления страны в альянс сухопутная граница России со странами НАТО увеличилась почти в два раза, добавил Шойгу.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных