Евросоюз безвозмездно предоставил Украине грант в размере 150 млн евро
Евросоюз предоставил минфину Украины грант в размере 150 млн евро, который может быть потрачен на восстановление критически важных объектов страны. В I квартале 2024 г. ожидается второй транш объемом 100 млн евро. Об этом сообщил минфин Украины.
Привлеченные средства являются частью соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы «Поддержка быстрого восстановления Украины (контракт по развитию государства и усилению устойчивости)», говорится в сообщении ведомства.
По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, грант будет направлен на восстановление критически важных объектов. Речь о восстановлении транспортной и социальной инфраструктуры, коммунальных объектов, жилых помещений.
Второй транш в размере 100 млн евро, который Украина ожидает получить в начале 2024 г., планируется израсходовать на поддержку сельского хозяйства, в том числе малых фермерских хозяйств, заявили в минфине.
Ранее 20 декабря ведомство сообщило, что с начала 2023 г. привлекло более $39 млрд внешнего финансирования, до конца года эта сумма достигнет примерно $42,3 млрд. По словам Марченко, для поддержания социальной сферы Украине в 2024 г. потребуется $37,3 млрд.
15 декабря глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о назначении специального саммита в начале 2024 г. по вопросу выделения Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро до 2027 г. Ранее инициативу по выделению средств заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.