Евросоюз безвозмездно предоставил Украине грант в размере 150 млн евро

Ранее 20 декабря ведомство сообщило, что с начала 2023 г. привлекло более $39 млрд внешнего финансирования, до конца года эта сумма достигнет примерно $42,3 млрд. По словам Марченко, для поддержания социальной сферы Украине в 2024 г. потребуется $37,3 млрд.