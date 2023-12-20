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Евросоюз безвозмездно предоставил Украине грант в размере 150 млн евро

Ведомости

Евросоюз предоставил минфину Украины грант в размере 150 млн евро, который может быть потрачен на восстановление критически важных объектов страны. В I квартале 2024 г. ожидается второй транш объемом 100 млн евро. Об этом сообщил минфин Украины.

Привлеченные средства являются частью соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы «Поддержка быстрого восстановления Украины (контракт по развитию государства и усилению устойчивости)», говорится в сообщении ведомства.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, грант будет направлен на восстановление критически важных объектов. Речь о восстановлении транспортной и социальной инфраструктуры, коммунальных объектов, жилых помещений.

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Второй транш в размере 100 млн евро, который Украина ожидает получить в начале 2024 г., планируется израсходовать на поддержку сельского хозяйства, в том числе малых фермерских хозяйств, заявили в минфине.

Ранее 20 декабря ведомство сообщило, что с начала 2023 г. привлекло более $39 млрд внешнего финансирования, до конца года эта сумма достигнет примерно $42,3 млрд. По словам Марченко, для поддержания социальной сферы Украине в 2024 г. потребуется $37,3 млрд.

15 декабря глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о назначении специального саммита в начале 2024 г. по вопросу выделения Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро до 2027 г. Ранее инициативу по выделению средств заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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