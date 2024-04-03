Патрушев заявил о вербовке Киевом наемников в Душанбе
Украинское посольство в Душанбе занимается вербовкой наемников для участия в боевых действиях против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.
О вербовке Украиной наемников в Таджикистане Патрушев заявил на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств – членов ШОС в Астане.
«Известно также о том, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России», – цитирует агентство секретаря Совбеза.
В середине марта Минобороны РФ заявляло, что общее число иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, превысило 13 000 человек с 2022 г. «При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников», – говорится в заявлении ведомства.
Самый большой контингент на Украине составили военнослужащие из Польши – 2960 человек. Из Грузии прибыло 1042 боевика, из США – 1113, из Канады – 1005, из Великобритании – 822, из Румынии – 784 наемника, из ФРГ – 235. Из Франции, которая отрицает участие своих военных в конфликте на Украине, воевать на стороне Киева вызвались 356 наемников, сообщили в Минобороны РФ.
28 февраля газета The Washington Рost со ссылкой на украинских официальных лиц сообщала, что около 20 000 иностранцев из более чем 50 стран могут входить в так называемый иностранный легион на Украине. По данным собеседников издания, число наемников может вырасти из-за принятого президентом Украины Владимиром Зеленским указа, который позволяет иностранным гражданам, законно проживающим в стране, поступать на службу в различные подразделения вооруженных сил.