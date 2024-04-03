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Патрушев заявил о вербовке Киевом наемников в Душанбе

Ведомости

Украинское посольство в Душанбе занимается вербовкой наемников для участия в боевых действиях против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

О вербовке Украиной наемников в Таджикистане Патрушев заявил на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств – членов ШОС в Астане.

«Известно также о том, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России», – цитирует агентство секретаря Совбеза.

В середине марта Минобороны РФ заявляло, что общее число иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, превысило 13 000 человек с 2022 г. «При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников», – говорится в заявлении ведомства.

Самый большой контингент на Украине составили военнослужащие из Польши – 2960 человек. Из Грузии прибыло 1042 боевика, из США – 1113, из Канады – 1005, из Великобритании – 822, из Румынии – 784 наемника, из ФРГ – 235. Из Франции, которая отрицает участие своих военных в конфликте на Украине, воевать на стороне Киева вызвались 356 наемников, сообщили в Минобороны РФ.

28 февраля газета The Washington Рost со ссылкой на украинских официальных лиц сообщала, что около 20 000 иностранцев из более чем 50 стран могут входить в так называемый иностранный легион на Украине. По данным собеседников издания, число наемников может вырасти из-за принятого президентом Украины Владимиром Зеленским указа, который позволяет иностранным гражданам, законно проживающим в стране, поступать на службу в различные подразделения вооруженных сил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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