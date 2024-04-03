Патрушев заявил о вербовке Киевом наемников в Душанбе

28 февраля газета The Washington Рost со ссылкой на украинских официальных лиц сообщала, что около 20 000 иностранцев из более чем 50 стран могут входить в так называемый иностранный легион на Украине. По данным собеседников издания, число наемников может вырасти из-за принятого президентом Украины Владимиром Зеленским указа, который позволяет иностранным гражданам, законно проживающим в стране, поступать на службу в различные подразделения вооруженных сил.