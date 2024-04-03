Песков заявил о принятии дополнительных мер безопасности из-за атак ВСУ

3 апреля ТАСС, РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на газету The Guardian сообщили, что ВСУ планируют новую атаку на Крымский мост, которая может состояться в первой половине 2024 г. При этом само издание выражает сомнения в том, что у украинских спецслужб имеются возможности для подобных диверсий.