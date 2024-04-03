Песков заявил о принятии дополнительных мер безопасности из-за атак ВСУ
Российские спецслужбы находятся в состоянии повышенной мобилизованности, принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности из-за атак со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.
Отвечая на вопрос журналистов об атаке беспилотников ВСУ на объекты в Татарстане и о заявлениях западных СМИ о планах Киева снова атаковать Крымский мост, Песков подчеркнул, что враг продолжает свою агрессивную террористическую политику.
«В целом ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требует, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, что и делается», – сказал представитель Кремля.
2 апреля власти Татарстана сообщили об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Инцидент произошел в 05:45 утра по местному времени (совпадает с московским), два дрона атаковали общежитие ОЭЗ «Алабуга». Пострадали 14 человек, среди которых – граждане девяти государств, в том числе России.
Песков, комментируя атаки украинских БПЛА, заявил, что Украина продолжает свою террористическую активность, обстреливая российские объекты. По его словам, Кремль и российские военные, прежде всего, работают для того, чтобы минимизировать террористическую угрозу, а в будущем полностью исключить ее.