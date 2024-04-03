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Граждане девяти стран пострадали при атаке БПЛА на общежитие в Татарстане

Ведомости

Граждане девяти государств, в том числе России, пострадали в результате атаки дронов на общежитие «Алабуги» в Татарстане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя главы республики.

Всего пострадали 14 человек, шестеро из них проходят лечение в стационаре.

«В их числе граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана», – цитирует агентство собеседника.

2 апреля власти Татарстана сообщили об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Инцидент произошел в 05:45 утра по местному времени (совпадает с московским), два дрона атаковали общежитие ОЭЗ «Алабуга». Республиканский минздрав сообщал о 13 пострадавших.

Минобороны Казахстана опровергло информацию, согласно которой атаковавшие Татарстан беспилотники были запущены с казахстанской территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских БПЛА, заявил, что Украина продолжает свою террористическую активность, обстреливая российские объекты. По его словам, Кремль и российские военные, прежде всего, работают для того, чтобы минимизировать террористическую угрозу, а в будущем полностью исключить ее.

В ООН выступили против нападений на гражданских лиц и инфраструктуру, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя атаку дронов на объекты в Татарстане.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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