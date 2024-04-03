Граждане девяти стран пострадали при атаке БПЛА на общежитие в Татарстане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских БПЛА, заявил, что Украина продолжает свою террористическую активность, обстреливая российские объекты. По его словам, Кремль и российские военные, прежде всего, работают для того, чтобы минимизировать террористическую угрозу, а в будущем полностью исключить ее.