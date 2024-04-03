Граждане девяти стран пострадали при атаке БПЛА на общежитие в Татарстане
Граждане девяти государств, в том числе России, пострадали в результате атаки дронов на общежитие «Алабуги» в Татарстане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя главы республики.
Всего пострадали 14 человек, шестеро из них проходят лечение в стационаре.
«В их числе граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана», – цитирует агентство собеседника.
2 апреля власти Татарстана сообщили об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Инцидент произошел в 05:45 утра по местному времени (совпадает с московским), два дрона атаковали общежитие ОЭЗ «Алабуга». Республиканский минздрав сообщал о 13 пострадавших.
Минобороны Казахстана опровергло информацию, согласно которой атаковавшие Татарстан беспилотники были запущены с казахстанской территории.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских БПЛА, заявил, что Украина продолжает свою террористическую активность, обстреливая российские объекты. По его словам, Кремль и российские военные, прежде всего, работают для того, чтобы минимизировать террористическую угрозу, а в будущем полностью исключить ее.
В ООН выступили против нападений на гражданских лиц и инфраструктуру, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя атаку дронов на объекты в Татарстане.