Главы МИД стран НАТО рассмотрят создание невоенной миссии на Украине
Министры иностранных дел стран НАТО рассмотрят создание невоенной миссии на территории Украины на встрече в Брюсселе, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает портал Interia.
Такая миссия создала бы возможности применения ресурсов НАТО для обучения украинцев, логистики альянса или «других общих элементов, которые у нас есть», уточнил Сикорский. По его словам, это могло бы стать значительной поддержкой для Украины.
Встреча глав МИД стран НАТО проходит в Брюсселе 3-4 апреля.
3 апреля газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что после предложения президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска на Украину США выразили опасения, что они или НАТО могут быть вовлечены в конфликт.
27 марта Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщило, что заявление Макрона об отправке войск на украинскую территорию разозлило официальных лиц США, которые считают, что такой шаг может спровоцировать столкновение с Россией.
26 февраля президент Франции публично заявил, что не исключает отправку войск НАТО на Украину. Позже в интервью телеканалам TF1 и France 2 он пообещал, что республика не возьмет инициативу в действиях на Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас поясняли также, что Макрон в своем выступлении в феврале имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих.