WSJ: США опасаются вовлечения в конфликт на Украине
После предложения президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска на Украину США выразили опасения, что они или НАТО могут быть вовлечены в конфликт, если Россия нанесет удар по французским военным, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.
По данным издания, перспектива присутствия гражданского и военного западного персонала на территории Украины подняла вопрос о том, как союзники должны реагировать, если кто-то из них погибнет в результате российского удара.
«Администрация (президента США Джо) Байдена была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину», – цитирует одного из источников газета.
Он уточнил, что это могло бы привести к вовлечению в конфликт Франции и других западных стран. По словам собеседника издания, Макрон заверил союзников, что нет необходимости в вовлечении НАТО или США, если Россия нанесет удар по французским войскам.
27 марта Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщило, что заявление Макрона об отправке войск на украинскую территорию разозлило официальных лиц США, которые считают, что такой шаг может спровоцировать столкновение с Россией.
26 февраля президент Франции публично заявил, что не исключает отправку войск НАТО на Украину. Позже в интервью телеканалам TF1 и France 2 он пообещал, что республика не возьмет инициативу в действиях на Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас поясняли также, что Макрон в своем выступлении в феврале имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что Макрон, говоря о возможной отправке военных на территорию Украины, стремится понравиться руководству США.