МИД Бельгии подтвердил планы НАТО создать фонд помощи для Украины

Как сообщала газета Financial Times, в случае утверждения фонда деньги будут выделены всеми 32 членами альянса. Помимо этого, предлагается передать контроль над контактной группой по обороне Украины (формат «Рамштайн»; координирует поставки вооружений Киеву. – «Ведомости») от Пентагона верховному главнокомандующему силами НАТО в Европе. Отмечалось, что налаживание системы военной помощи для Украины станет особенно актуальным в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 г.