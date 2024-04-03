МИД Бельгии подтвердил планы НАТО создать фонд помощи для Украины
Глава бельгийского МИДа Аджа Лябиб подтвердила, что НАТО обсуждает создание фонда помощи Украине на $100 млрд, рассчитанного на пять лет. Взносы в будущий фонд предлагается рассчитывать на основе ВВП стран – членов альянса, сообщает «РИА Новости».
С предложением создать пакет военной помощи на пять лет выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обсуждение проходит на встрече министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.
Как сообщала газета Financial Times, в случае утверждения фонда деньги будут выделены всеми 32 членами альянса. Помимо этого, предлагается передать контроль над контактной группой по обороне Украины (формат «Рамштайн»; координирует поставки вооружений Киеву. – «Ведомости») от Пентагона верховному главнокомандующему силами НАТО в Европе. Отмечалось, что налаживание системы военной помощи для Украины станет особенно актуальным в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 г.
Предполагается, что окончательно будущий формат согласуют до июльского саммита лидеров стран – членов НАТО. Для утверждения решения необходимо согласие всех участников альянса.