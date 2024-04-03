МВД Финляндии предложило продлить закрытие КПП на границе с РФ «до уведомления»
Министерство внутренних дел Финляндии предлагает продлить закрытие КПП на границе с Россией «до дальнейшего уведомления». Об этом сообщается в повестке заседания государственного совета, которое состоится 4 апреля.
МВД предлагает утвердить решение правительства о закрытии пограничных переходов «до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты».
24 ноября 2023 г. власти Финляндии объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией, за исключением пункта «Рая-Йоосеп». Финская сторона ранее обвинила Москву в росте притока мигрантов. По данным пограничной службы Финляндии, в страну через границу с Россией за несколько недель перебрались более 700 мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена.
По оценке председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение о закрытии КПП будет стоить Финляндии порядка 3 млрд евро. 28 ноября 2023 г. Финляндия объявила о закрытии последнего пункта пропуска на границе с РФ «Рая-Йоосеп». КПП на границе остаются закрытыми до сих пор.
14 марта Высший административный суд Финляндии отказал русскоязычным жителям страны в рассмотрении апелляции на решение правительства о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. В инстанции напомнили, что заявители утверждают, что закрытие сухопутной границы между Финляндией и Россией представляет собой вмешательство не только в свободу их передвижения, но является дискриминационными по отношению к представителям русскоязычного или русскоговорящего меньшинства в республике.
Суд признал, что временное закрытие пунктов пропуска на российско-финской границе оказывает неблагоприятное воздействие на заявителей, но не все КПП были закрыты. Согласно постановлению суда, закрытие границы не повлияло непосредственно на положение заявителей. Это означает, что у них нет оснований для апелляции, решил суд.
15 марта МВД Финляндии направило правительству заключение по законопроекту об открытии границы с Россией. Ведомство предложило властям ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, прибывающих со стороны российской границы. На других пограничных пунктах Финляндии эта мера вводиться не будет. В результате прибывшим на КПП из России беженцам будет запрещен въезд в страну.
Кроме того, в марте телерадиокомпания Yle сообщала, что финский муниципалитет Виролахти может исчезнуть из-за спада экономической активности после закрытия границы с Россией. По словам руководителя департамента муниципалитетов и регионов министерства финансов Минны-Марьи Йокинен, объединение Виролахти с соседним городом Хамина является одним из способов обеспечить жизнеспособность приграничного региона в будущем.