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МВД Финляндии предложило продлить закрытие КПП на границе с РФ «до уведомления»

Ведомости

Министерство внутренних дел Финляндии предлагает продлить закрытие КПП на границе с Россией «до дальнейшего уведомления». Об этом сообщается в повестке заседания государственного совета, которое состоится 4 апреля.

МВД предлагает утвердить решение правительства о закрытии пограничных переходов «до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты».

24 ноября 2023 г. власти Финляндии объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией, за исключением пункта «Рая-Йоосеп». Финская сторона ранее обвинила Москву в росте притока мигрантов. По данным пограничной службы Финляндии, в страну через границу с Россией за несколько недель перебрались более 700 мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена.

По оценке председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение о закрытии КПП будет стоить Финляндии порядка 3 млрд евро. 28 ноября 2023 г. Финляндия объявила о закрытии последнего пункта пропуска на границе с РФ «Рая-Йоосеп». КПП на границе остаются закрытыми до сих пор. 

14 марта Высший административный суд Финляндии отказал русскоязычным жителям страны в рассмотрении апелляции на решение правительства о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. В инстанции напомнили, что заявители утверждают, что закрытие сухопутной границы между Финляндией и Россией представляет собой вмешательство не только в свободу их передвижения, но является дискриминационными по отношению к представителям русскоязычного или русскоговорящего меньшинства в республике.

Суд признал, что временное закрытие пунктов пропуска на российско-финской границе оказывает неблагоприятное воздействие на заявителей, но не все КПП были закрыты. Согласно постановлению суда, закрытие границы не повлияло непосредственно на положение заявителей. Это означает, что у них нет оснований для апелляции, решил суд.

15 марта МВД Финляндии направило правительству заключение по законопроекту об открытии границы с Россией. Ведомство предложило властям ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, прибывающих со стороны российской границы. На других пограничных пунктах Финляндии эта мера вводиться не будет. В результате прибывшим на КПП из России беженцам будет запрещен въезд в страну.

Кроме того, в марте телерадиокомпания Yle сообщала, что финский муниципалитет Виролахти может исчезнуть из-за спада экономической активности после закрытия границы с Россией. По словам руководителя департамента муниципалитетов и регионов министерства финансов Минны-Марьи Йокинен, объединение Виролахти с соседним городом Хамина является одним из способов обеспечить жизнеспособность приграничного региона в будущем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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