МВД Финляндии предложило продлить закрытие КПП на границе с РФ «до уведомления»

14 марта Высший административный суд Финляндии отказал русскоязычным жителям страны в рассмотрении апелляции на решение правительства о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. В инстанции напомнили, что заявители утверждают, что закрытие сухопутной границы между Финляндией и Россией представляет собой вмешательство не только в свободу их передвижения, но является дискриминационными по отношению к представителям русскоязычного или русскоговорящего меньшинства в республике.