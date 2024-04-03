Bloomberg: Бразилия не согласилась поставить Украине боеприпасы
Бразилия не будет поставлять армии Украины боеприпасы по просьбе западных союзников Киева. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников.
«Бразилия отклонила просьбы союзников о поставках боеприпасов Киеву», – сообщает агентство.
Bloomberg также напоминает, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил газете The Washington Post, что без какой-либо помощи киевские войска будут вынуждены отступить.
Как сообщает агентство, Евросоюз планирует произвести 1,4 млн снарядов в этом году и до 2 млн в следующем. США намерены выпустить 1,2 млн снарядов к концу 2025 г., но это также зависит от принятия конгрессом пакета военной помощи Украине.
Но, отмечает Bloomberg, эти усилия не помогут Киеву быстро преодолеть возникший дефицит боеприпасов. В частности, потому что кроме Бразилии, переговоры между Японией и Великобританией о покупке боеприпасов также, вероятно, зашли в тупик, пишет агентство. При этом Франция и Испания пока не дали никаких финансовых обещаний по чешской инициативе о закупке снарядов за пределами ЕС, несмотря на то, что на словах поддержали его.
24 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина испытывает огромный дефицит боеприпасов. Ранее о проблемах со снарядами у вооруженных сил страны писала The Wall Street Journal. По данным газеты, на один выпущенный Украиной снаряд приходится 10 российских. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, сейчас это соотношение составляет один к семи в пользу России.
Предложение Чехии стать «артиллерийским хабом» закупок для Украины впервые было обнародовано чешским премьером на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля. В начале марта президент республики Петр Павел сообщил, что союзники Киева собрали достаточно средств для закупки 800 000 боеприпасов за пределами ЕС. Оружие должно быть поставлено партиями до конца 2024 г.
2 апреля Reuters со ссылкой на представителя минобороны ФРГ сообщило, что Германия предоставит Украине 180 000 артиллерийских боеприпасов, приобретенных в рамках чешской инициативы.