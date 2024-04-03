Bloomberg: Бразилия не согласилась поставить Украине боеприпасы

Но, отмечает Bloomberg, эти усилия не помогут Киеву быстро преодолеть возникший дефицит боеприпасов. В частности, потому что кроме Бразилии, переговоры между Японией и Великобританией о покупке боеприпасов также, вероятно, зашли в тупик, пишет агентство. При этом Франция и Испания пока не дали никаких финансовых обещаний по чешской инициативе о закупке снарядов за пределами ЕС, несмотря на то, что на словах поддержали его.