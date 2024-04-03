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Кирби назвал предварительными данные о передаче НАТО координации помощи Киеву

Ведомости

Белый дом считает предварительными обсуждениями и гипотетическими заключениями данные о возможной передаче НАТО координации помощи Киеву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге, передает ТАСС.

Кирби уточнил, что не намерен комментировать «то, что кажется предварительными обсуждениями», которые могут вести некоторые союзники по НАТО.

3 апреля глава бельгийского МИДа Аджа Лябиб подтвердила, что НАТО обсуждает создание фонда помощи Украине на $100 млрд, рассчитанного на пять лет. Взносы в будущий фонд предлагается рассчитывать на основе ВВП стран – членов альянса.

С предложением создать пакет военной помощи на пять лет выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщала газета Financial Times, в случае утверждения фонда деньги будут выделены всеми 32 членами альянса. Помимо этого, предлагается передать контроль над контактной группой по обороне Украины (формат «Рамштайн»; координирует поставки вооружений Киеву. – «Ведомости») от Пентагона верховному главнокомандующему силами НАТО в Европе. Отмечалось, что налаживание системы военной помощи для Украины станет особенно актуальным в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 г.

Предполагается, что окончательно будущий формат согласуют до июльского саммита лидеров стран – членов НАТО. Для утверждения решения необходимо согласие всех участников альянса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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