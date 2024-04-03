ФПА пояснила, куда обратиться за юридической помощью пострадавшим в «Крокусе»
После возбуждения уголовного дела все пострадавшие в теракте в подмосковном «Крокус сити холле» получат статус потерпевших и смогут заявить свои требования. О порядке действий для пострадавших рассказала руководитель группы Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ по оказанию бесплатной юридической помощи Ирина Фаст.
По ее словам, пострадавший может обратиться с заявлением о привлечении к ответственности виновных в Следственный комитет и выразить свою позицию. По итогам проверки указанных обстоятельств следователи должны письменно ответить заявителю. Адвокаты бесплатно помогут в составлении такого заявления. Фаст добавила, что пострадавший также может дождаться результатов по проверке безопасности оказания услуг и работы по спасению людей и в случае возбуждения уголовного дела получить статус потерпевшего.
Получить бесплатную юридическую помощь пострадавшие в «Крокусе» могут, обратившись на портал российской адвокатуры crocushelp.ru.
Руководитель группы ФПА уточнила, что с первого дня в группу бесплатной юридической помощи поступает много обращений с просьбой наказать не только террористов, но и тех, кто не обеспечил безопасность. Основными доводами людей являются закрытые двери, не сработавшая система пожаротушения, быстрое распространение огня, отсутствие четкой организации по спасению людей, вооруженной охраны и проверки безопасности.
Часть людей были проконсультированы. Они уже дали показания по этим обстоятельствам, предоставили фото и видео в распоряжение следственной группы. В СК уже занимаются проверкой безопасности оказания услуг и действий служб спасения в подмосковном «Крокусе».
«Проводятся экспертизы, исследуется много документов, и это очень большой объем работы с учетом масштаба расследования, поэтому сейчас это лишь вопрос времени», – пояснила Фаст.
Руководитель группы ФПА отметила, что следственная группа должна выяснить, были ли такие нарушения и находятся ли они в причинно-следственной связи с причинением вреда жизни и здоровью людей. Если следственная группа найдет нарушения, связанные с причинением вреда жизни и здоровью людей, будут возбуждены уголовные дела и виновных привлекут к ответственности, заверила Фаст.
К уголовной ответственности по таким делам привлекаются виновники – должностные лица. Материальную ответственность перед пострадавшими будут нести их работодатели.
3 апреля ТАСС со ссылкой на уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову сообщил об увеличении до шести числа детей, погибших в результате теракта в «Крокусе».
Вечером 22 марта в здании концертного зала «Крокус сити холл» произошел теракт. По последним данным, число погибших составило 144 человека. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, у них нашли оружие и паспорта граждан Таджикистана. Четверо предполагаемых исполнителей теракта и их возможные подельники арестованы.