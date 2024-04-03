ФПА пояснила, куда обратиться за юридической помощью пострадавшим в «Крокусе»

По ее словам, пострадавший может обратиться с заявлением о привлечении к ответственности виновных в Следственный комитет и выразить свою позицию. По итогам проверки указанных обстоятельств следователи должны письменно ответить заявителю. Адвокаты бесплатно помогут в составлении такого заявления. Фаст добавила, что пострадавший также может дождаться результатов по проверке безопасности оказания услуг и работы по спасению людей и в случае возбуждения уголовного дела получить статус потерпевшего.