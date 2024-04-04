В Кремле прокомментировали планы Великобритании выйти из ЕСПЧ

«Если это участие начинает вредить национальным интересам, страны делают все-таки выводы и принимают решения в пользу себя. Потому что ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду неким международным организациям, тем более некоторые из них весьма сомнительны с точки зрения своей эффективности», – сказал он.