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В Кремле прокомментировали планы Великобритании выйти из ЕСПЧ

Ведомости

Ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду неким международным организациям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Великобритании выйти из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«Если это участие начинает вредить национальным интересам, страны делают все-таки выводы и принимают решения в пользу себя. Потому что ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду неким международным организациям, тем более некоторые из них весьма сомнительны с точки зрения своей эффективности», – сказал он.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак в интервью The Sun допустил, что Лондон может выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ для борьбы с нелегальной миграцией.

11 июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому постановления ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта того же года, не подлежат исполнению в РФ. Это произошло после выхода страны из Совета Европы (СЕ) на фоне начала боевых действий на Украине.

Из УПК было исключено положение о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений и для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, говорила партнер ZE Lawgic Legal Solutions Ольга Елагина «Ведомостям».

При этом Верховный суд РФ в начале марта опубликовал обзор со статистикой по рассмотрению дел в наивысшей инстанции за 2023 г. Из него следует, что в отношении 27 из 38 лиц удовлетворены надзорные жалобы, поступившие в ВС в связи с постановлениями ЕСПЧ.

Сейчас на рассмотрении ЕСПЧ находятся 17 450 жалоб против России, говорила «Ведомостям» адвокат коллегии «Интеллект альянс» Элеонора Гафурова. По ее словам, Россией еще не исполнены в полном объеме 2129 постановлений и решений; они находятся под контролем комитета министров Совета Европы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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