В Кремле прокомментировали планы Великобритании выйти из ЕСПЧ
Ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду неким международным организациям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Великобритании выйти из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
«Если это участие начинает вредить национальным интересам, страны делают все-таки выводы и принимают решения в пользу себя. Потому что ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду неким международным организациям, тем более некоторые из них весьма сомнительны с точки зрения своей эффективности», – сказал он.
Ранее британский премьер-министр Риши Сунак в интервью The Sun допустил, что Лондон может выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ для борьбы с нелегальной миграцией.
11 июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому постановления ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта того же года, не подлежат исполнению в РФ. Это произошло после выхода страны из Совета Европы (СЕ) на фоне начала боевых действий на Украине.
Из УПК было исключено положение о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений и для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, говорила партнер ZE Lawgic Legal Solutions Ольга Елагина «Ведомостям».
При этом Верховный суд РФ в начале марта опубликовал обзор со статистикой по рассмотрению дел в наивысшей инстанции за 2023 г. Из него следует, что в отношении 27 из 38 лиц удовлетворены надзорные жалобы, поступившие в ВС в связи с постановлениями ЕСПЧ.
Сейчас на рассмотрении ЕСПЧ находятся 17 450 жалоб против России, говорила «Ведомостям» адвокат коллегии «Интеллект альянс» Элеонора Гафурова. По ее словам, Россией еще не исполнены в полном объеме 2129 постановлений и решений; они находятся под контролем комитета министров Совета Европы.