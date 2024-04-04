Путин: власти обязательно продолжат индексацию МРОТ

Путин заявил, что МРОТ должен достигнуть 35 000 руб. в месяц к 2030 г., еще в ходе оглашения послания Федеральному собранию. 1 апреля на сайте Кремля был опубликован перечень поручений, среди них – поручение правительству РФ повышать МРОТ опережающими темпами, чтобы к 2030 г. он был на уровне не менее 35 000 руб. в месяц.