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Путин: власти обязательно продолжат индексацию МРОТ

Ведомости

Правительство РФ продолжит индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), к 2030 г. он должен вырасти до 35 000 руб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России.

«Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда, который уже заметно повышен при содействии профсоюзов. <…> К 2030 г. МРОТ должен увеличиться почти вдвое – до 35 000 руб.», – сказал он.

Путин заявил, что МРОТ должен достигнуть 35 000 руб. в месяц к 2030 г., еще в ходе оглашения послания Федеральному собранию. 1 апреля на сайте Кремля был опубликован перечень поручений, среди них – поручение правительству РФ повышать МРОТ опережающими темпами, чтобы к 2030 г. он был на уровне не менее 35 000 руб. в месяц.

Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2023 г., премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в прошлом году индексация МРОТ в общей сложности составила 18%. С 1 января 2024 г. МРОТ вырос на 3000 руб. и составил 19 242 руб. в месяц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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