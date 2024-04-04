Путин: власти обязательно продолжат индексацию МРОТ
Правительство РФ продолжит индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), к 2030 г. он должен вырасти до 35 000 руб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России.
«Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда, который уже заметно повышен при содействии профсоюзов. <…> К 2030 г. МРОТ должен увеличиться почти вдвое – до 35 000 руб.», – сказал он.
Путин заявил, что МРОТ должен достигнуть 35 000 руб. в месяц к 2030 г., еще в ходе оглашения послания Федеральному собранию. 1 апреля на сайте Кремля был опубликован перечень поручений, среди них – поручение правительству РФ повышать МРОТ опережающими темпами, чтобы к 2030 г. он был на уровне не менее 35 000 руб. в месяц.
Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2023 г., премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в прошлом году индексация МРОТ в общей сложности составила 18%. С 1 января 2024 г. МРОТ вырос на 3000 руб. и составил 19 242 руб. в месяц.