Кремль назвал стратегическую безопасность основной сферой для диалога США и России
Вопросы, связанные со стратегической безопасностью, являются основной потенциальной сферой для диалога между США и Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
4 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США на следующей неделе вынесут на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. Кирби отметил, что США ожидают поддержку резолюции со стороны России.
«Собственно, основная потенциальная сфера для диалога между Соединенными Штатами и Россией – это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема. Что касается проекта, то нужно дождаться, ознакомиться, почитать и потом уже формировать позицию», – сказал Песков, комментируя планы Вашингтона.
В марте постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал документ политизированным и оторванным от реальности.
В феврале президент США Джо Байден отдал распоряжение вступить в прямой диалог с Россией по теме возможной разработки ею противоспутникового оружия космического базирования. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Россия якобы может разместить ядерное оружие в космосе уже в 2024 г.
Российские власти отрицают какие-либо планы по размещению такого оружия в космосе. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает категорически против этого. По его словам, в космосе Россия делает только то, что есть у других стран, включая США.
«Подобные вбросы, а это не что иное, как вбросы, уловка, [нужны] только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам», – заявлял Путин.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу также подчеркивал, что у РФ нет проектов с размещением ядерного оружия в космосе.