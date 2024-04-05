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Кремль назвал стратегическую безопасность основной сферой для диалога США и России

Ведомости

Вопросы, связанные со стратегической безопасностью, являются основной потенциальной сферой для диалога между США и Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

4 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США на следующей неделе вынесут на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. Кирби отметил, что США ожидают поддержку резолюции со стороны России. 

«Собственно, основная потенциальная сфера для диалога между Соединенными Штатами и Россией – это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема. Что касается проекта, то нужно дождаться, ознакомиться, почитать и потом уже формировать позицию», – сказал Песков, комментируя планы Вашингтона.

В марте постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал документ политизированным и оторванным от реальности.

В феврале президент США Джо Байден отдал распоряжение вступить в прямой диалог с Россией по теме возможной разработки ею противоспутникового оружия космического базирования. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Россия якобы может разместить ядерное оружие в космосе уже в 2024 г. 

Российские власти отрицают какие-либо планы по размещению такого оружия в космосе. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает категорически против этого. По его словам, в космосе Россия делает только то, что есть у других стран, включая США.

«Подобные вбросы, а это не что иное, как вбросы, уловка, [нужны] только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам», – заявлял Путин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также подчеркивал, что у РФ нет проектов с размещением ядерного оружия в космосе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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