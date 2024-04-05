Кремль назвал стратегическую безопасность основной сферой для диалога США и России

«Собственно, основная потенциальная сфера для диалога между Соединенными Штатами и Россией – это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема. Что касается проекта, то нужно дождаться, ознакомиться, почитать и потом уже формировать позицию», – сказал Песков, комментируя планы Вашингтона.