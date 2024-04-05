Суд в Молдавии признал экстремистским черно-желто-белый флаг Российской империи
Суд в Кишиневе удовлетворил запрос генпрокуратуры, минюста и службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии и признал экстремистским символ черно-желто-белый флаг Российской империи. Об этом сообщает сайт anticoruptie.md.
«Учреждения потребовали установления экстремистского характера флага с тремя горизонтальными линиями бело-желто черного цвета», – говорится в сообщении.
1 апреля министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что страна не видит предпосылок для того, чтобы улучшить отношения с Россией. Он добавил, что отношения между Москвой и Кишиневом в настоящее время находятся на самом низком уровне в современной истории его страны.
Попшой также повторил тезис президента страны Майи Санду о том, что Россия якобы является самой большой угрозой для безопасности Молдавии.
19 марта МИД Молдавии объявил одного из сотрудников посольства РФ в республике персоной нон грата. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что это решение не останется без ответа. Он подчеркнула, что подобные решения являются частью антироссийской кампании, проводимой молдавским руководством, и очередным подтверждением его курса на полное разрушение имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений.