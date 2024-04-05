Суд в Молдавии признал экстремистским черно-желто-белый флаг Российской империи

1 апреля министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что страна не видит предпосылок для того, чтобы улучшить отношения с Россией. Он добавил, что отношения между Москвой и Кишиневом в настоящее время находятся на самом низком уровне в современной истории его страны.