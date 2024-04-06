МИД Таджикистана допустил введение визового режима с Турцией

«Констатируем, что такую информацию таджикская сторона по дипломатическим каналам до сих пор не получила. В этой связи, до получения официальной информации турецкой стороны, рекомендуем гражданам Таджикистана, намеревающимся посетить Турцию, внимательно подготовить необходимые документы по планируемой поездке», – сказал Самади.