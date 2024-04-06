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МИД Таджикистана допустил введение визового режима с Турцией

Ведомости

Таджикистан в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Шохин Самади. Об этом со ссылкой на представителя ведомства пишет «Азия-Плюс».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подписал указ, который отменяет безвизовый режим для граждан Таджикистана. Причина принятия такого решения в документе не приводится.

Турция, по информации МИД Таджикистана, официально не уведомила об отмене безвизового режима. В министерстве отметили, что турецкая сторона «согласно международной практике» должна была заранее уведомить о дате введения визового режима. 

«Констатируем, что такую информацию таджикская сторона по дипломатическим каналам до сих пор не получила. В этой связи, до получения официальной информации турецкой стороны, рекомендуем гражданам Таджикистана, намеревающимся посетить Турцию, внимательно подготовить необходимые документы по планируемой поездке», – сказал Самади. 

Гражданам Таджикистана, которые планируют поехать через Турцию в третьи страны, следует рассмотреть другие маршруты поездок, добавил пресс-секретарь министерства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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