Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана
В Турции отменили безвизовый режим для граждан Таджикистана. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту», – говорится в документе. Причина принятия такого решения в нем не приводится.
Вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла» произошло вооруженное нападение на посетителей концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших составило 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Четверых подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, они ехали в направлении границы с Украиной. В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них являются гражданами Таджикистана.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность Таджикистану за поддержку и помощь в расследовании теракта в «Крокус сити холле». Он отметил, что что трагедия, случившаяся в концертном зале Подмосковья, по задумке организаторов теракта должна была «посеять разлад в российском обществе, вызвать обостренное чувство недоверия между народами», но этого не произошло.
26 марта министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что силовые структуры страны в рамках операции против «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено) задержали 147 человек по подозрению в связях с террористической организацией. Местные СМИ до этого писали, что двое арестованных из числа исполнителей теракта в «Крокусе» совершали поездки в Турцию.