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Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана

Ведомости

В Турции отменили безвизовый режим для граждан Таджикистана. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту», – говорится в документе. Причина принятия такого решения в нем не приводится.

Вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла» произошло вооруженное нападение на посетителей концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших составило 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Четверых подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, они ехали в направлении границы с Украиной. В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них являются гражданами Таджикистана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность Таджикистану за поддержку и помощь в расследовании теракта в «Крокус сити холле». Он отметил, что что трагедия, случившаяся в концертном зале Подмосковья, по задумке организаторов теракта должна была «посеять разлад в российском обществе, вызвать обостренное чувство недоверия между народами», но этого не произошло.

26 марта министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что силовые структуры страны в рамках операции против «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено) задержали 147 человек по подозрению в связях с террористической организацией. Местные СМИ до этого писали, что двое арестованных из числа исполнителей теракта в «Крокусе» совершали поездки в Турцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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