/ Политика

Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел КНР

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Китай 8-9 апреля и в ходе официального визита затронет с коллегой Ван И несколько «горячих тем», сообщает МИД РФ.

Стороны обсудят двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, «группе двадцати», АТЭС и других многосторонних механизмах. Запланирован обмен мнениями по ряду «горячих тем», включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уточнили в дипведомстве.

5 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал о планах страны углубить сотрудничество с США в оборонной сфере из-за обеспокоенности развитием военных возможностей Китая и его активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его словам, Китай расширяет свои возможности в регионе, включая ядерный и ракетный потенциал, а также укрепляет сотрудничество с Россией. Активность КНР в Южно-Китайском море возрастает и становится более интенсивной. Кисида заметил, что в последний раз обеспечение национальной безопасности Японии в этом регионе было настолько же сложным во времена Второй мировой войны.

7 апреля Financial Times сообщила, что Австралия, Великобритания и США, входящие в трехсторонний оборонный альянс AUKUS, рассматривают присоединение к нему Японии. Трехстороннее заявление будет сделано в преддверии встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Японии в Вашингтоне 10 апреля.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных