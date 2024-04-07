Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел КНР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Китай 8-9 апреля и в ходе официального визита затронет с коллегой Ван И несколько «горячих тем», сообщает МИД РФ.
Стороны обсудят двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, «группе двадцати», АТЭС и других многосторонних механизмах. Запланирован обмен мнениями по ряду «горячих тем», включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уточнили в дипведомстве.
5 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал о планах страны углубить сотрудничество с США в оборонной сфере из-за обеспокоенности развитием военных возможностей Китая и его активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По его словам, Китай расширяет свои возможности в регионе, включая ядерный и ракетный потенциал, а также укрепляет сотрудничество с Россией. Активность КНР в Южно-Китайском море возрастает и становится более интенсивной. Кисида заметил, что в последний раз обеспечение национальной безопасности Японии в этом регионе было настолько же сложным во времена Второй мировой войны.
7 апреля Financial Times сообщила, что Австралия, Великобритания и США, входящие в трехсторонний оборонный альянс AUKUS, рассматривают присоединение к нему Японии. Трехстороннее заявление будет сделано в преддверии встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Японии в Вашингтоне 10 апреля.