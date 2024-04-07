Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел КНР

По его словам, Китай расширяет свои возможности в регионе, включая ядерный и ракетный потенциал, а также укрепляет сотрудничество с Россией. Активность КНР в Южно-Китайском море возрастает и становится более интенсивной. Кисида заметил, что в последний раз обеспечение национальной безопасности Японии в этом регионе было настолько же сложным во времена Второй мировой войны.