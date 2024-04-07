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При отражении атаки ВСУ под Белгородом погибла девушка и пострадала ее семья

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника в Белгородском районе, в результате отражения атаки погибла девушка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Беспилотники самолетного типа сбили на подлете к Белгороду. Осколки упали в селе Шагаровка и попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек, уточнил Гладков.

«К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Еще один мужчина, отец семейства, получил закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. Его доставили в городскую больницу № 2, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Его супруга находится в стрессовом состоянии, ей тоже оказывается помощь, рассказал Гладков. Закрытую черепно-мозговую травму также диагностировали у 18-летнего парня, его состояние удовлетворительное. Еще двое детей получили сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, медики оценивают из состояние как средней степени тяжести.

В селе в результате обстрела, по данным властей, осколками посечены вывеска и фасад коммерческого объекта.

Рано утром 7 апреля Гладков сообщил о нескольких атаках беспилотников ВСУ на белгородские поселки. В поселке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного дома. Село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке с помощью FPV-дронов, полностью сгорели два автомобиля, повреждена линия газопередачи. В результате взрывов никто не пострадал.

В последние месяцы обстрелы Белгорода и Белгородской области со стороны Украины усилились. 1 апреля регион попадал под удары ВСУ несколько раз. Минобороны сообщало о перехвате реактивных снарядов и беспилотников противника. В тот же день губернатор сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ возросло до 10 человек. 6 апреля российские расчеты ПВО уничтожили над регионов 10 снарядов РСЗО Vampire. 12 многоквартирных домов получили повреждения, один частный дом сгорел. 4 апреля Гладков заявил, что более 9000 детей из Белгородской области вывезли в другие российские регионы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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