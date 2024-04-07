При отражении атаки ВСУ под Белгородом погибла девушка и пострадала ее семья

В последние месяцы обстрелы Белгорода и Белгородской области со стороны Украины усилились. 1 апреля регион попадал под удары ВСУ несколько раз. Минобороны сообщало о перехвате реактивных снарядов и беспилотников противника. В тот же день губернатор сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ возросло до 10 человек. 6 апреля российские расчеты ПВО уничтожили над регионов 10 снарядов РСЗО Vampire. 12 многоквартирных домов получили повреждения, один частный дом сгорел. 4 апреля Гладков заявил, что более 9000 детей из Белгородской области вывезли в другие российские регионы.