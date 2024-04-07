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Захарова: попытки НАТО нарушить цифровой суверенитет РФ зашли в тупик

Ведомости

Попытки структур НАТО нарушить цифровой суверенитет России зашли в тупик, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На полях первой национальной премии «Феникс» ей задали вопрос, какие силы активнее всего посягают на цифровой суверенитет России. Захарова заявила, что в «глубинах» НАТО созданы целые структуры по «поддержке демократии и свободы», которые на самом деле занимаются противоположным: нападением и разрушением тех демократических основ, на которых и действовали СМИ, журналистское сообщество, блогосфера. Эти структуры занимаются «воздействием, цензурированием, сегрегацией», пояснила представитель МИДа.

«Это [структуры] НАТО во главе с США <...> занимаются цензурированием и сегрегацией, чтобы сохранить, как они говорят, собственное доминирование и собственную исключительность в цифровой среде. То, что они пришли к собственному тупику, тоже очевидно», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ранее называл принципы, на которых, по его мнению, базируется цифровой суверенитет. Первый – это системность и последовательное развитие, в том числе собственного цифрового пространства и технологий. Условиями этой системности, на взгляд сенатора, являются законы, регулирующие в России деятельность «иностранных лиц в интернете», нормы о «приземлении» глобальных интернет-компаний, которые действуют в стране, а также работа Роскомнадзора.

Второй принцип развития суверенитета – конкуренция. В противном случае «это стагнация», уверен Пушков. Он сообщил, что Советский Союз закрывал все альтернативные источники информации [из заграницы], и в результате то, что приходило извне, «воспринималось как истина в последней инстанции». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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