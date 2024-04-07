Захарова: попытки НАТО нарушить цифровой суверенитет РФ зашли в тупик
Попытки структур НАТО нарушить цифровой суверенитет России зашли в тупик, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На полях первой национальной премии «Феникс» ей задали вопрос, какие силы активнее всего посягают на цифровой суверенитет России. Захарова заявила, что в «глубинах» НАТО созданы целые структуры по «поддержке демократии и свободы», которые на самом деле занимаются противоположным: нападением и разрушением тех демократических основ, на которых и действовали СМИ, журналистское сообщество, блогосфера. Эти структуры занимаются «воздействием, цензурированием, сегрегацией», пояснила представитель МИДа.
«Это [структуры] НАТО во главе с США <...> занимаются цензурированием и сегрегацией, чтобы сохранить, как они говорят, собственное доминирование и собственную исключительность в цифровой среде. То, что они пришли к собственному тупику, тоже очевидно», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ранее называл принципы, на которых, по его мнению, базируется цифровой суверенитет. Первый – это системность и последовательное развитие, в том числе собственного цифрового пространства и технологий. Условиями этой системности, на взгляд сенатора, являются законы, регулирующие в России деятельность «иностранных лиц в интернете», нормы о «приземлении» глобальных интернет-компаний, которые действуют в стране, а также работа Роскомнадзора.
Второй принцип развития суверенитета – конкуренция. В противном случае «это стагнация», уверен Пушков. Он сообщил, что Советский Союз закрывал все альтернативные источники информации [из заграницы], и в результате то, что приходило извне, «воспринималось как истина в последней инстанции».