Захарова: попытки НАТО нарушить цифровой суверенитет РФ зашли в тупик

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ранее называл принципы, на которых, по его мнению, базируется цифровой суверенитет. Первый – это системность и последовательное развитие, в том числе собственного цифрового пространства и технологий. Условиями этой системности, на взгляд сенатора, являются законы, регулирующие в России деятельность «иностранных лиц в интернете», нормы о «приземлении» глобальных интернет-компаний, которые действуют в стране, а также работа Роскомнадзора.