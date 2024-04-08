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Кремль: визит Путина в зону паводка в Оренбургской области пока не планируется

Ведомости

Визит президента РФ Владимира Путина в пострадавшие в результате паводка районы Оренбургской области пока не планируется, однако он держит ситуацию на контроле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока в ближайшее время туда поездка президента не запланирована. Но вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе», – сказал Песков.

По его словам, на выходных Путин активно занимался ситуацией в Оренбургской области. Песков отметил, что «ситуация там критическая» и все службы мобилизованы.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В последующие два дня произошли прорывы дамбы, началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. Минстрой уже оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье в 21 млрд руб. 

На вопрос, как в Кремле оценивают действия в условиях ЧС губернатора Оренбургской области Дениса Паслера и главы МЧС Александра Куренкова, который по поручению Путина вылетел в зону бедствия, Песков ответил о преждевременности оценок.

«Сейчас не время ставить какие-то оценки. Собственно, вот эти критические паводки, возможно, еще не достигли своего пика. Ситуация продолжает развиваться», – сказал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что высокой оценки заслуживает выдержка жителей и местных властей пострадавших территорий.

«Безусловно, это заслуживает высокой оценки. Потому что природа, к сожалению, принесла очень много неудобств гражданам. И граждане весьма стоически это переносят. Но и местные власти, которые есть граждане этих районов, тоже работают, не жалея и себя», – прокомментировал Песков.

Он добавил, что в Курганской и Тюменской областях власти также проводят необходимую подготовку к экстремальным паводкам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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