Кремль: визит Путина в зону паводка в Оренбургской области пока не планируется

«Безусловно, это заслуживает высокой оценки. Потому что природа, к сожалению, принесла очень много неудобств гражданам. И граждане весьма стоически это переносят. Но и местные власти, которые есть граждане этих районов, тоже работают, не жалея и себя», – прокомментировал Песков.