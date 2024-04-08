Песков прокомментировал планы Японии создать оборонный союз с США
Де-факто оборонный союз Японии и США уже существует. Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление премьер-министр Японии Фумио Кисиды о намерении создать такой союз.
Представитель Кремля отметил, что в заявлении Кисиды нет никакой новизны и в РФ знают о военном потенциале США, размещенном на территории Японии вблизи границ России.
«Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашей основной проблемой, проблемой мирного договора. И это все сохраняется. Здесь никакой новизны нет», – добавил Песков.
В интервью CNN 7 апреля Кисида заявил, что «растущая геополитическая напряженность подтолкнула мир к историческому поворотному моменту и вынуждает Японию изменить свою оборонную позицию». Японско-американский альянс становится «все более важным», и, по его словам, он надеется, что эта точка зрения получит двухпартийную поддержку в Вашингтоне. Кисида сделал это заявление за несколько дней до своей встречи с Байденом в Вашингтоне, где он также выступит на совместном заседании Конгресса и примет участие в первом трехстороннем саммите между Японией, Соединенными Штатами и Филиппинами.
5 апреля в интервью телекомпании PBS Кисида сказал, что Япония собирается углубить сотрудничество с США в оборонной сфере, поскольку обеспокоена развитием военных возможностей Китая и его активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также укреплением сотрудничества с Россией.