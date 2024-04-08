Песков прокомментировал планы Японии создать оборонный союз с США

В интервью CNN 7 апреля Кисида заявил, что «растущая геополитическая напряженность подтолкнула мир к историческому поворотному моменту и вынуждает Японию изменить свою оборонную позицию». Японско-американский альянс становится «все более важным», и, по его словам, он надеется, что эта точка зрения получит двухпартийную поддержку в Вашингтоне. Кисида сделал это заявление за несколько дней до своей встречи с Байденом в Вашингтоне, где он также выступит на совместном заседании Конгресса и примет участие в первом трехстороннем саммите между Японией, Соединенными Штатами и Филиппинами.