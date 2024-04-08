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Песков прокомментировал планы Японии создать оборонный союз с США

Ведомости

Де-факто оборонный союз Японии и США уже существует. Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление премьер-министр Японии Фумио Кисиды о намерении создать такой союз.

Представитель Кремля отметил, что в заявлении Кисиды нет никакой новизны и в РФ знают о военном потенциале США, размещенном на территории Японии вблизи границ России.

«Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашей основной проблемой, проблемой мирного договора. И это все сохраняется. Здесь никакой новизны нет», – добавил Песков.

В интервью CNN 7 апреля Кисида заявил, что «растущая геополитическая напряженность подтолкнула мир к историческому поворотному моменту и вынуждает Японию изменить свою оборонную позицию». Японско-американский альянс становится «все более важным», и, по его словам, он надеется, что эта точка зрения получит двухпартийную поддержку в Вашингтоне. Кисида сделал это заявление за несколько дней до своей встречи с Байденом в Вашингтоне, где он также выступит на совместном заседании Конгресса и примет участие в первом трехстороннем саммите между Японией, Соединенными Штатами и Филиппинами.

5 апреля в интервью телекомпании PBS Кисида сказал, что Япония собирается углубить сотрудничество с США в оборонной сфере, поскольку обеспокоена развитием военных возможностей Китая и его активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также укреплением сотрудничества с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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