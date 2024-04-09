Президент Южной Кореи пообещал сделать страну одной из трех ведущих в сфере ИИ
Южная Корея станет одной из трех ведущих стран в мире в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент республики Юн Сок Ель.
«Я буду продвигать инициативу по созданию ИИ-чипов, чтобы наша страна вошла в "Большую тройку" по технологиям ИИ и вышла за рамки чипов памяти, и завоевала будущий рынок», – рассказал он в ходе конференции на тему проблем индустрии полупроводников (цитата по «Ренхап»).
Глава государства отметил, что реализация данной инициативы будет включать в себя увеличение инвестиций в производство ИИ-микросхем. Так, правительство Кореи планирует вложить 9,4 триллиона вон ($6,9 млрд) в индустрию до 2027 г., также создать фонд для содействия росту компаний, производящих ИИ-чипы.
Кроме того, Юн подтвердил планы по запуску строительства промышленного комплекса по производству микросхем близ Сеула в 2026 г.
В апреле Bloomberg писал, что США хотят добиться того, чтобы Сеул ограничил поставки ряда наиболее современных логических микросхем в Китай. Данный вопрос уже поднимался в ходе саммита «Большой семерки» в июне 2023 г., однако в феврале 2024 г. в министерстве торговли Южной Кореи заявляли, что пересмотр национальных мер экспортного контроля в сфере полупроводников – весьма сложная процедура, которая занимает месяцы.
15 февраля южнокорейская комиссия по финансовым услугам сообщила, что правительство республики выделит из бюджета 76 трлн вон ($57 млрд) на поддержку бизнеса, в частности в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. Среди обозначенных мер поддержки – субсидирование, предоставление кредитов по заниженным ставкам, создание вспомогательных фондов.