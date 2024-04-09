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Президент Южной Кореи пообещал сделать страну одной из трех ведущих в сфере ИИ

Ведомости

Южная Корея станет одной из трех ведущих стран в мире в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент республики Юн Сок Ель.

«Я буду продвигать инициативу по созданию ИИ-чипов, чтобы наша страна вошла в "Большую тройку" по технологиям ИИ и вышла за рамки чипов памяти, и завоевала будущий рынок», – рассказал он в ходе конференции на тему проблем индустрии полупроводников (цитата по «Ренхап»).

Глава государства отметил, что реализация данной инициативы будет включать в себя увеличение инвестиций в производство ИИ-микросхем. Так, правительство Кореи планирует вложить 9,4 триллиона вон ($6,9 млрд) в индустрию до 2027 г., также создать фонд для содействия росту компаний, производящих ИИ-чипы.

Кроме того, Юн подтвердил планы по запуску строительства промышленного комплекса по производству микросхем близ Сеула в 2026 г.

В апреле Bloomberg писал, что США хотят добиться того, чтобы Сеул ограничил поставки ряда наиболее современных логических микросхем в Китай. Данный вопрос уже поднимался в ходе саммита «Большой семерки» в июне 2023 г., однако в феврале 2024 г. в министерстве торговли Южной Кореи заявляли, что пересмотр национальных мер экспортного контроля в сфере полупроводников – весьма сложная процедура, которая занимает месяцы.

15 февраля южнокорейская комиссия по финансовым услугам сообщила, что правительство республики выделит из бюджета 76 трлн вон ($57 млрд) на поддержку бизнеса, в частности в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. Среди обозначенных мер поддержки – субсидирование, предоставление кредитов по заниженным ставкам, создание вспомогательных фондов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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