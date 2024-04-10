Си Цзиньпин заявил, что Запад не сможет помешать воссоединению КНР с Тайванем

2 апреля председатель КНР в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос является главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Глава Китая отметил, что КНР не будет мириться с «сепаратисткой деятельностью» сил за независимость Тайваня, а также с «потворством ей извне».