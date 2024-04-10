Си Цзиньпин заявил, что Запад не сможет помешать воссоединению КНР с Тайванем
Иностранные силы не смогут помешать воссоединению материкового Китая с Тайванем, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине с экс-главой администрации Тайваня Ма Инцзю.
«Внешнее вмешательство не может остановить историческую тенденцию воссоединения страны и семьи», – заявил глава Китая (цитата по Reuters).
Си также отметил, что споры между «китайцами по обе стороны пролива» могут быть решены мирным путем без доведения до военного конфликта.
13 января на выборах главы Тайваня победил кандидат антипекинской Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ. Второе место занял кандидат Хоу Юи от партии Гоминьдан, более склонной к диалогу с КНР. В своей победной речи Циндэ заявил, что он будет привержен «защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая».
2 апреля председатель КНР в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос является главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Глава Китая отметил, что КНР не будет мириться с «сепаратисткой деятельностью» сил за независимость Тайваня, а также с «потворством ей извне».