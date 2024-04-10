МИД РФ не запрашивал разъяснений у Парижа об «агрессивных заявлениях» Макрона

26 февраля президент Франции публично заявил, что не исключает отправку войск НАТО на Украину. Позже в интервью телеканалам TF1 и France 2 он пообещал, что республика не возьмет инициативу в действиях на Украине. 27 марта Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщило, что заявление Макрона об отправке войск на украинскую территорию разозлило официальных лиц США, которые считают, что такой шаг может спровоцировать столкновение с Россией.