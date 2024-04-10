МИД РФ не запрашивал разъяснений у Парижа об «агрессивных заявлениях» Макрона
Министерство иностранных дел России не запрашивало разъяснений у Франции насчет заявлений президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину и не собирается этого делать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Нет, никаких разъяснений мы не запрашивали и не собираемся это делать. Мы принимаем эти агрессивные заявления к сведению, мы готовы к любому развитию событий, мы свою позицию обозначили», – сказала Захарова.
Дипломат также отметила, что союзники Макрона по ЕС и НАТО после его заявлений по Украине сказали, «что под этим не подписывались и не понимают, о чем идет речь».
«Эти заявления вызвали отторжение со стороны подавляющего большинства французских же граждан, который тоже не желают превращаться в пушечное мясо по примеру граждан Украины для режима Зеленского ради опасных геополитических амбиций правящих западных элит», – отметила представитель российского МИД.
26 февраля президент Франции публично заявил, что не исключает отправку войск НАТО на Украину. Позже в интервью телеканалам TF1 и France 2 он пообещал, что республика не возьмет инициативу в действиях на Украине. 27 марта Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщило, что заявление Макрона об отправке войск на украинскую территорию разозлило официальных лиц США, которые считают, что такой шаг может спровоцировать столкновение с Россией.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас поясняли также, что Макрон в своем выступлении в феврале имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что Макрон, говоря о возможной отправке военных на территорию Украины, стремится понравиться руководству США.