Армения пригрозила расторгнуть договор о вещании с Россией
Министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян не исключил, что республика может в одностороннем порядке расторгнуть договор о вещании с Россией, если Москва не примет предложения Еревана, передает агентство «Sputnik Армения».
«На следующей неделе планируем предложить российской стороне новый пакет предложений с правками касательно существующего межправсоглашения. Цель – достичь такого документа, который будет работать, а в случае нарушений последуют санкции», – отметил министр.
Айрапетян подчеркнул, что в Армении позитивно настроены по данному вопросу.
29 марта замминистра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян сообщил о блокировке в республике российских телепрограмм «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» из-за «постоянных нарушений».
18 марта Айрапетян также сообщал, что Армения представит России предложения по регулированию вещания в республике российских телеканалов.
По его словам, предложения исходят как из соглашения между сторонами, так и из государственных интересов Армении. Одним из них министр назвал обеспечение телевизионного контента содержанием, не предполагающим вмешательства во внутренние дела страны. Айрапетян добавил, что предыдущие попытки по урегулированию ситуации ничего не изменили и в последнее время частота подобных программ «стала периодической».