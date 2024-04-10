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Армения пригрозила расторгнуть договор о вещании с Россией

Ведомости

Министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян не исключил, что республика может в одностороннем порядке расторгнуть договор о вещании с Россией, если Москва не примет предложения Еревана, передает агентство «Sputnik Армения».

«На следующей неделе планируем предложить российской стороне новый пакет предложений с правками касательно существующего межправсоглашения. Цель – достичь такого документа, который будет работать, а в случае нарушений последуют санкции», – отметил министр.

Айрапетян подчеркнул, что в Армении позитивно настроены по данному вопросу.

29 марта замминистра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян сообщил о блокировке в республике российских телепрограмм «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» из-за «постоянных нарушений».

18 марта Айрапетян также сообщал, что Армения представит России предложения по регулированию вещания в республике российских телеканалов.

По его словам, предложения исходят как из соглашения между сторонами, так и из государственных интересов Армении. Одним из них министр назвал обеспечение телевизионного контента содержанием, не предполагающим вмешательства во внутренние дела страны. Айрапетян добавил, что предыдущие попытки по урегулированию ситуации ничего не изменили и в последнее время частота подобных программ «стала периодической».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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