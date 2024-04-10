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Reuters: Фридман и Авен остаются под санкциями, несмотря на решение суда

Ведомости

Основатели «Альфа-групп» Петр Авен и Михаил Фридман остаются под персональными санкциями Евросоюза (ЕС), несмотря на решение суда об их отмене, передает агентство Reuters.

По данным агентства, решение суда об отмене ограничения касается санкций, действовавших в 2022–2023 гг. В марте 2024 г. действие ограничений было продлено, судебное постановление на это не распространяется.

10 апреля суд ЕС отменил персональные санкции против Авена и Фридмана.

Суд постановил, что решение о включении российских предпринимателей в санкционные списки не было оправданным. Введение санкций против бизнесменов Совет ЕС аргументировал тем, что они являются основными акционерами «Альфа-групп». Утверждалось, что Авен и Фридман якобы связаны с президентом РФ Владимиром Путиным и что они поддерживали действия, которые угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины.

В решении суда говорится, что Совет ЕС не предоставил дополнительных доказательств необходимости включения Авена и Фридмана в санкционные списки.

Авен и Фридман подпали под санкции ЕС весной 2022 г. Позже они оспорили это, подав иски к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции. В марте 2022 г. бизнесмены вышли из наблюдательного совета Альфа-банка. Через год стало известно, что Фридман и Авен выйдут из акционеров Альфа-банка и передадут доли бизнес-партнеру Андрею Косогову.

В марте 2024 г. «Ведомости» писали, что Авен, Фридман и еще два бизнесмена, находящиеся под санкциями ЕС, – Герман Хан и Алексей Кузьмичев, продали свои доли в «А1», инвестиционном подразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 000 руб. Об этом свидетельствуют показания совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Беглый банкир утверждал, что сделка состоялась еще весной 2022 г., через неделю после объявления санкций против бизнесменов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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