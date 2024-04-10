Reuters: Фридман и Авен остаются под санкциями, несмотря на решение суда

В марте 2024 г. «Ведомости» писали, что Авен, Фридман и еще два бизнесмена, находящиеся под санкциями ЕС, – Герман Хан и Алексей Кузьмичев, продали свои доли в «А1», инвестиционном подразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 000 руб. Об этом свидетельствуют показания совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Беглый банкир утверждал, что сделка состоялась еще весной 2022 г., через неделю после объявления санкций против бизнесменов.