Reuters: Фридман и Авен остаются под санкциями, несмотря на решение суда
Основатели «Альфа-групп» Петр Авен и Михаил Фридман остаются под персональными санкциями Евросоюза (ЕС), несмотря на решение суда об их отмене, передает агентство Reuters.
По данным агентства, решение суда об отмене ограничения касается санкций, действовавших в 2022–2023 гг. В марте 2024 г. действие ограничений было продлено, судебное постановление на это не распространяется.
Суд постановил, что решение о включении российских предпринимателей в санкционные списки не было оправданным. Введение санкций против бизнесменов Совет ЕС аргументировал тем, что они являются основными акционерами «Альфа-групп». Утверждалось, что Авен и Фридман якобы связаны с президентом РФ Владимиром Путиным и что они поддерживали действия, которые угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины.
В решении суда говорится, что Совет ЕС не предоставил дополнительных доказательств необходимости включения Авена и Фридмана в санкционные списки.
Авен и Фридман подпали под санкции ЕС весной 2022 г. Позже они оспорили это, подав иски к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции. В марте 2022 г. бизнесмены вышли из наблюдательного совета Альфа-банка. Через год стало известно, что Фридман и Авен выйдут из акционеров Альфа-банка и передадут доли бизнес-партнеру Андрею Косогову.
В марте 2024 г. «Ведомости» писали, что Авен, Фридман и еще два бизнесмена, находящиеся под санкциями ЕС, – Герман Хан и Алексей Кузьмичев, продали свои доли в «А1», инвестиционном подразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 000 руб. Об этом свидетельствуют показания совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Беглый банкир утверждал, что сделка состоялась еще весной 2022 г., через неделю после объявления санкций против бизнесменов.