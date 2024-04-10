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Посольство: РФ не примет приглашение на конференцию по Украине, если его получит

Ведомости

Швейцария не направляла России приглашение на конференцию по Украине в Бюргенштоке. Но даже в случае получения, российская сторона его не примет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Швейцарии.

«Продвигаемая организаторами идея "мирной конференции" является для нас неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", которая является набором ультиматумов в адрес России и не учитывает интересы национальной безопасности нашей страны», – добавили в посольстве.

20-24 июня Швейцария проведет в Бюргенштоке конференцию по мирному урегулированию на Украине. В саммите примут участие от 80 до 100 стран. Россия на саммит не приглашена. Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва бы не приняла участия в конференции даже в случае получения приглашения. Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» президента Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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