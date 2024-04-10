Посольство: РФ не примет приглашение на конференцию по Украине, если его получит
Швейцария не направляла России приглашение на конференцию по Украине в Бюргенштоке. Но даже в случае получения, российская сторона его не примет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Швейцарии.
«Продвигаемая организаторами идея "мирной конференции" является для нас неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", которая является набором ультиматумов в адрес России и не учитывает интересы национальной безопасности нашей страны», – добавили в посольстве.
20-24 июня Швейцария проведет в Бюргенштоке конференцию по мирному урегулированию на Украине. В саммите примут участие от 80 до 100 стран. Россия на саммит не приглашена. Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва бы не приняла участия в конференции даже в случае получения приглашения. Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» президента Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.