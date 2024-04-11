Глава МИД Ирана провел переговоры с министрами иностранных дел четырех стран
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел переговоры со своими коллегами из Катара, Саудовской Аравии, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает иранское агентство IRNA.
«В этом разговоре стороны обсудили события в Газе и подчеркнули необходимость положить конец военным преступлениям сионистского режима и человеческим страданиям жителей Газы и Западного берега Палестины», – говорится в сообщении о разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом аль Саудом.
Конфликт в секторе Газа, согласно сообщениям агентства, стал темой и других переговоров иранского министра. Кроме того, политики поздравили друг друга с мусульманским праздником Ид аль-Фитр.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 33 000 человек.