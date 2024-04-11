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Немецкая Lufthansa приостановила полеты в Тегеран

Ведомости

Немецкая Lufthansa приостановила полеты в Тегеран из-за «ситуации на Ближнем Востоке». Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на заявление пресс-секретаря авиакомпании.

Полеты в столицу Ирана будут приостановлены, скорее всего, до 11 апреля. Предположительно, решение о приостановке полетов может быть связано с угрозами Ирана нанести ответный удар по Израилю.

Израиль 1 апреля нанес удар по зданию иранского консульства в Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, погибли 13 человек. Иранское новостное агентство Iran Press сообщало, что среди погибших – бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. 

Иран пообещал ответить на израильскую атаку. МИД Израиля, в свою очередь, пообещал ответный удар в случае иранской атаки. По сообщениям телеканала Sky News Arabia, Израиль закрыл до 28 дипломатических представительств по всему миру после угрозы Тегерана.

3 апреля газета The New York Times писала, что американские чиновники опасаются, что израильский удар по консульству Ирана может обострить боевые действия в регионе и побудить к ответным ударам по силам США и Израиля. Россия осудила нападение на иранское консульство в Сирии. В МИД РФ указали на недопустимость подобных действий. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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