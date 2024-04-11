Немецкая Lufthansa приостановила полеты в Тегеран
Полеты в столицу Ирана будут приостановлены, скорее всего, до 11 апреля. Предположительно, решение о приостановке полетов может быть связано с угрозами Ирана нанести ответный удар по Израилю.
Израиль 1 апреля нанес удар по зданию иранского консульства в Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, погибли 13 человек. Иранское новостное агентство Iran Press сообщало, что среди погибших – бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
Иран пообещал ответить на израильскую атаку. МИД Израиля, в свою очередь, пообещал ответный удар в случае иранской атаки. По сообщениям телеканала Sky News Arabia, Израиль закрыл до 28 дипломатических представительств по всему миру после угрозы Тегерана.
3 апреля газета The New York Times писала, что американские чиновники опасаются, что израильский удар по консульству Ирана может обострить боевые действия в регионе и побудить к ответным ударам по силам США и Израиля. Россия осудила нападение на иранское консульство в Сирии. В МИД РФ указали на недопустимость подобных действий.