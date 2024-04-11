Немецкая Lufthansa приостановила полеты в Тегеран

3 апреля газета The New York Times писала, что американские чиновники опасаются, что израильский удар по консульству Ирана может обострить боевые действия в регионе и побудить к ответным ударам по силам США и Израиля. Россия осудила нападение на иранское консульство в Сирии. В МИД РФ указали на недопустимость подобных действий.