NYT: США опасаются ответных атак после удара по консульству Ирана

Собеседник издания из американского оборонного ведомства заявил, что после удара по Дамаску военные США сбили ударный беспилотник, но неясно, были ли целью дрона американские силы. По данным газеты, если это так, речь может идти о первом нападении союзных Ирану сил на американских военных в Ираке или Сирии почти за два месяца. Источник издания уточнил, что больше атак не было, в Пентагоне внимательно следят за ситуацией.