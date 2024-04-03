NYT: США опасаются ответных атак после удара по консульству Ирана
Американские чиновники опасаются, что израильский удар по консульству Ирана в Дамаске может обострить боевые действия в регионе и побудить к ответным ударам по силам США и Израиля, пишет газета New York Times.
Бывший высокопоставленный чиновник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ральф Гофф, служивший на Ближнем Востоке, назвал израильский удар «невероятно безрассудным». По его словам, это лишь приведет к эскалации со стороны Ирана и его союзников, что опасно для американских военных в регионе.
Собеседник издания из американского оборонного ведомства заявил, что после удара по Дамаску военные США сбили ударный беспилотник, но неясно, были ли целью дрона американские силы. По данным газеты, если это так, речь может идти о первом нападении союзных Ирану сил на американских военных в Ираке или Сирии почти за два месяца. Источник издания уточнил, что больше атак не было, в Пентагоне внимательно следят за ситуацией.
2 апреля иранский телеканал IRIB со ссылкой на посла республики в столице Сирии Хосейна Акбари сообщил об увеличении количества погибших в результате удара Израиля по консульству Ирана до 13 человек.
1 апреля канал Al-Alam сообщил об авиационном ударе по зданию иранского консульства в Дамаске в Сирии со стороны Израиля. В результате атаки здание было полностью разрушено. Позднее иранское новостное агентство Iran Press уточнило, что в результате обстрела был убит бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. КСИР сообщил о гибели в общей сложности семи военных советников.
МИД России осудил нападение Израиля на иранское консульство в Сирии, подчеркнув недопустимость подобных действий. В дипмиссии заявили, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты неприемлемы.
Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Россия запросила открытое заседание Совета безопасности ООН после удара Израиля по консульству Ирана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку на консульство, заявил, что нанесение подобных ударов нарушает все основы международного права.