Sky: Израиль закрыл до 28 посольств по всему миру после угрозы Ирана

В частности, бывший высокопоставленный чиновник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ральф Гофф, служивший на Ближнем Востоке, в интервью газете назвал израильский удар «невероятно безрассудным». По его словам, это лишь приведет к эскалации со стороны Ирана и его союзников.