Sky: Израиль закрыл до 28 посольств по всему миру после угрозы Ирана
Израиль закрыл до 28 дипломатических представительств по всему миру после угрозы Ирана, сообщил телеканал Sky News Arabia.
Угрозы Тегерана связаны с авиационным ударом по зданию иранского консульства в Дамаске в Сирии со стороны Израиля 1 апреля. В результате атаки здание было полностью разрушено. Позднее иранское новостное агентство Iran Press уточнило, что в результате обстрела был убит бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
2 апреля иранский телеканал IRIB со ссылкой на посла республики в столице Сирии Хосейна Акбари сообщил об увеличении количества погибших в результате удара Израиля по консульству Ирана до 13 человек.
Россия осудила нападение на иранское консульство в Сирии. В МИД РФ указали на недопустимость подобных действий. Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский 2 апреля говорил, что Москва запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН после удара по консульству.
3 апреля газета The New York Times писала, что американские чиновники опасаются, что израильский удар по консульству Ирана в Дамаске может обострить боевые действия в регионе и побудить к ответным ударам по силам США и Израиля.
В частности, бывший высокопоставленный чиновник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ральф Гофф, служивший на Ближнем Востоке, в интервью газете назвал израильский удар «невероятно безрассудным». По его словам, это лишь приведет к эскалации со стороны Ирана и его союзников.