Консульство Ирана в Сирии возобновило работу после израильского удара
Консульство Ирана в сирийском Дамаске возобновило работу после четырехдневного перерыва из-за авиационного удара Израиля, передает информационное агентство ISNA.
«Иранское консульство начало свою работу в новом здании, примыкающем к предыдущему», – уточнили в агентстве.
5 апреля телеканал Sky News Arabia сообщил, что Израиль закрыл до 28 дипломатических представительств по всему миру из-за угрозы ответных действий со стороны Ирана.
Удар по зданию иранского консульства в Дамаске Израиль нанес 1 апреля. В результате атаки здание было полностью разрушено. Позднее иранское новостное агентство Iran Press уточнило, что в результате обстрела был убит бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
2 апреля иранский телеканал IRIB со ссылкой на посла республики в столице Сирии Хосейна Акбари сообщил об увеличении количества погибших в результате удара Израиля по консульству Ирана до 13 человек.
3 апреля газета The New York Times писала, что американские чиновники опасаются, что израильский удар по консульству Ирана может обострить боевые действия в регионе и побудить к ответным ударам по силам США и Израиля.
В частности, бывший высокопоставленный чиновник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ральф Гофф, служивший на Ближнем Востоке, в интервью газете назвал израильский удар «невероятно безрассудным». По его словам, это лишь приведет к эскалации со стороны Ирана и его союзников.
Россия осудила нападение на иранское консульство в Сирии. В МИД РФ указали на недопустимость подобных действий. Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский 2 апреля говорил, что Москва запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН после удара по консульству.