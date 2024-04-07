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Консульство Ирана в Сирии возобновило работу после израильского удара

Ведомости

Консульство Ирана в сирийском Дамаске возобновило работу после четырехдневного перерыва из-за авиационного удара Израиля, передает информационное агентство ISNA.

«Иранское консульство начало свою работу в новом здании, примыкающем к предыдущему», – уточнили в агентстве.

5 апреля телеканал Sky News Arabia сообщил, что Израиль закрыл до 28 дипломатических представительств по всему миру из-за угрозы ответных действий со стороны Ирана.

Удар по зданию иранского консульства в Дамаске Израиль нанес 1 апреля. В результате атаки здание было полностью разрушено. Позднее иранское новостное агентство Iran Press уточнило, что в результате обстрела был убит бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. 

2 апреля иранский телеканал IRIB со ссылкой на посла республики в столице Сирии Хосейна Акбари сообщил об увеличении количества погибших в результате удара Израиля по консульству Ирана до 13 человек.

3 апреля газета The New York Times писала, что американские чиновники опасаются, что израильский удар по консульству Ирана может обострить боевые действия в регионе и побудить к ответным ударам по силам США и Израиля. 

В частности, бывший высокопоставленный чиновник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ральф Гофф, служивший на Ближнем Востоке, в интервью газете назвал израильский удар «невероятно безрассудным». По его словам, это лишь приведет к эскалации со стороны Ирана и его союзников.

Россия осудила нападение на иранское консульство в Сирии. В МИД РФ указали на недопустимость подобных действий. Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский 2 апреля говорил, что Москва запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН после удара по консульству.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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