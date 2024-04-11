Эрдоган выразил соболезнования лидеру «Хамаса» из-за гибели его детей и внуков

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля 7 октября 2023 г. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в Газе превысило 33 000 человек, сообщал минздрав Газы.