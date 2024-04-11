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Эрдоган выразил соболезнования лидеру «Хамаса» из-за гибели его детей и внуков

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе политбюро палестинской группировки «Хамас» Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков. Об этом сообщили в пресс-службе группировки, пишет «РИА Новости».

«Хании позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и выразил ему соболезнования в связи с гибелью троих детей и троих внуков Хании в результате вероломного израильского авиаудара по сектору Газа», – говорится в сообщении.

10 апреля СМИ сообщили о гибели троих сыновей и нескольких внуков Хании в результате израильского удара по Газе. Позже армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель сыновей главы политбюро «Хамас».

«Ими оказались командир ячейки военного крыла “Хамас” Амир Хания, боевой оперативник террористической организации “Хамас” Мохаммад Хания, и еще один оперативник “Хамас” Хазем Хания. ЦАХАЛ подтверждает, что трое боевиков являются сыновьями председателя политбюро “Хамас” Исмаила Хании», – говорилось в сообщении.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля 7 октября 2023 г. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в Газе превысило 33 000 человек, сообщал минздрав Газы.

В начале апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек. Иран пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана. 

Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщил, что ответный удар Ирана по Израилю является неизбежным. По словам собеседников, сейчас стоит «вопрос того, когда произойдет удар, а не если он произойдет». Ответная атака, по оценкам агентства, будет означать «значительное расширение» шестимесячного конфликта на Ближнем Востоке.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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