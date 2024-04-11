Рябков: ЗАЭС навсегда останется в юрисдикции России
Запорожская АЭС навсегда останется в российской юрисдикции, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Запорожская атомная станция находится и навсегда останется в российской юрисдикции», – сказал он (цитата по ТАСС). Рябков добавил, что Киев атаками на ЗАЭС ставит под угрозу безопасность Европы.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.
Утром 9 апреля ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В сообщении ЗАЭС говорилось, что атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности АЭС, установленными МАГАТЭ на СБ ООН.
Вечером 7 апреля госкорпорация «Росатом» также сообщила, что ЗАЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, была создана прямая угроза безопасности станции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию опасной провокацией и заявил, что Кремль негативно относится к попыткам Киева снять с себя ответственность.
Позже Украина вслед за Россией направила в МАГАТЭ письмо с просьбой о проведении сессии Совета управляющих после атаки на ЗАЭС. Мероприятие начнется в 15:00 по восточному времени (16:00 мск) 11 апреля и будет открытым для прессы.