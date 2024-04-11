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ТАСС: реализация плана Украины по контрнаступлению завершится разгромом ВСУ

Ведомости

Реализация плана президента Украины Владимира Зеленского по контрнаступлению завершится разгромом ВСУ, заявил высокопоставленный источник в Минобороны России агентству ТАСС. Это может стать началом пути к миру на условиях России.

«Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», – сказал собеседник.

10 апреля Зеленский в интервью немецкому таблоиду Bild сообщил, что Киев разработал план нового контрнаступления, но для его реализации нужно оружие, в том числе из США. Издание пишет, что «Зеленский, как обычно, просит оружие», но на этот раз он делает упор не на танки или ракеты, а на противовоздушную оборону.

В интервью немецкой медиагруппе Axel Springer Зеленский заявлял, что при новом наступлении в 2024 г. Киев планирует сосредоточить усилия на ударах по мостам и аэродромам, в частности разрушить Крымский мост.

С начала июня 2023 г. войска Украины вели контрнаступление на всех направлениях. Российские власти неоднократно говорили о его провале. 19 декабря прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 000 военнослужащих убитыми и ранеными.

Министр заявлял, что ВС РФ уничтожили 14 000 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, 259 вертолетов и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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