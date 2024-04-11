ТАСС: реализация плана Украины по контрнаступлению завершится разгромом ВСУ

10 апреля Зеленский в интервью немецкому таблоиду Bild сообщил, что Киев разработал план нового контрнаступления, но для его реализации нужно оружие, в том числе из США. Издание пишет, что «Зеленский, как обычно, просит оружие», но на этот раз он делает упор не на танки или ракеты, а на противовоздушную оборону.