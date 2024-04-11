ТАСС: реализация плана Украины по контрнаступлению завершится разгромом ВСУ
Реализация плана президента Украины Владимира Зеленского по контрнаступлению завершится разгромом ВСУ, заявил высокопоставленный источник в Минобороны России агентству ТАСС. Это может стать началом пути к миру на условиях России.
«Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», – сказал собеседник.
10 апреля Зеленский в интервью немецкому таблоиду Bild сообщил, что Киев разработал план нового контрнаступления, но для его реализации нужно оружие, в том числе из США. Издание пишет, что «Зеленский, как обычно, просит оружие», но на этот раз он делает упор не на танки или ракеты, а на противовоздушную оборону.
В интервью немецкой медиагруппе Axel Springer Зеленский заявлял, что при новом наступлении в 2024 г. Киев планирует сосредоточить усилия на ударах по мостам и аэродромам, в частности разрушить Крымский мост.
С начала июня 2023 г. войска Украины вели контрнаступление на всех направлениях. Российские власти неоднократно говорили о его провале. 19 декабря прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 000 военнослужащих убитыми и ранеными.
Министр заявлял, что ВС РФ уничтожили 14 000 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, 259 вертолетов и др.