У бывшего посольства Украины в Москве поднят флаг России и Знамя Победы
На территории закрытого посольства Украины в Москве на флагштоках подняты Знамя Победы и флаг России, передает агентство «РИА Новости». Уточняется, что в остальном здание не претерпело изменений, обстановка вокруг него спокойная.
10 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что департамент городского имущества Москвы решил прекратить договоры аренды на земельные участки под посольством Украины в столице. Украинская сторона была об этом проинформирована. Эта мера по сути стала ответом на действия Киева в отношении российского посольства на Украине.
Так, в апреле 2023 г. Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого пообещали принятие страной соответствующих ответных мер.
Сейчас посольство Украины в Москве закрыто, однако оно остается в неприкосновенности. Об этом 8 апреля сообщало агентство ТАСС со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука.