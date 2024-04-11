У бывшего посольства Украины в Москве поднят флаг России и Знамя Победы

10 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что департамент городского имущества Москвы решил прекратить договоры аренды на земельные участки под посольством Украины в столице. Украинская сторона была об этом проинформирована. Эта мера по сути стала ответом на действия Киева в отношении российского посольства на Украине.