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У бывшего посольства Украины в Москве поднят флаг России и Знамя Победы

Ведомости

На территории закрытого посольства Украины в Москве на флагштоках подняты Знамя Победы и флаг России, передает агентство «РИА Новости». Уточняется, что в остальном здание не претерпело изменений, обстановка вокруг него спокойная.

10 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что департамент городского имущества Москвы решил прекратить договоры аренды на земельные участки под посольством Украины в столице. Украинская сторона была об этом проинформирована. Эта мера по сути стала ответом на действия Киева в отношении российского посольства на Украине.

Так, в апреле 2023 г. Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого пообещали принятие страной соответствующих ответных мер.

Сейчас посольство Украины в Москве закрыто, однако оно остается в неприкосновенности. Об этом 8 апреля сообщало агентство ТАСС со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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