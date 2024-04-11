Украинские власти заявили об ударе по ТЭЦ в Сумах
В подконтрольном Украине городе Сумы зафиксирован удар по местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщается в Telegram-канале областной военной администрации.
Уточняется, что критическая инфраструктура подверглась атаке во второй половине дня. По предварительной информации, люди не пострадали. Последствия удара еще уточняются.
Ранее 11 апреля Минобороны РФ сообщило, что ночью Вооруженными силами России был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В ведомстве пояснили, что эта атака стала ответом на попытки киевского режима повредить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики нашей страны. В том числе подобные удары помогают нарушить работу украинских оборонных предприятий.
1 апреля мэр подконтрольного Украине Харькова Игорь Терехов также сообщал, что в городе практически полностью разрушена энергетическая инфраструктура и ситуация является «очень тяжелой». Из-за этого пришлось досрочно завершить отопительный сезон, отключить уличное освещение и ввести почасовой график отключения света.