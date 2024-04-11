Украинские власти заявили об ударе по ТЭЦ в Сумах

Ранее 11 апреля Минобороны РФ сообщило, что ночью Вооруженными силами России был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В ведомстве пояснили, что эта атака стала ответом на попытки киевского режима повредить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики нашей страны. В том числе подобные удары помогают нарушить работу украинских оборонных предприятий.