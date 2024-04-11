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Украинские власти заявили об ударе по ТЭЦ в Сумах

Ведомости

В подконтрольном Украине городе Сумы зафиксирован удар по местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщается в Telegram-канале областной военной администрации.

Уточняется, что критическая инфраструктура подверглась атаке во второй половине дня. По предварительной информации, люди не пострадали. Последствия удара еще уточняются.

Ранее 11 апреля Минобороны РФ сообщило, что ночью Вооруженными силами России был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В ведомстве пояснили, что эта атака стала ответом на попытки киевского режима повредить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики нашей страны. В том числе подобные удары помогают нарушить работу украинских оборонных предприятий.

1 апреля мэр подконтрольного Украине Харькова Игорь Терехов также сообщал, что в городе практически полностью разрушена энергетическая инфраструктура и ситуация является «очень тяжелой». Из-за этого пришлось досрочно завершить отопительный сезон, отключить уличное освещение и ввести почасовой график отключения света.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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