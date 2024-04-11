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Переговоры Путина и Лукашенко длились почти четыре часа

Ведомости

В Кремле завершилась встреча президента РФ Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Переговоры длились почти четыре часа.

Лидеры государств обсудили экономические отношения и сотрудничество по космическим программам, вопросы безопасности, а также запланированную в Швейцарии конференцию по Украине, которая пройдет без участия России.

В начале встречи Путин отметил, что экономические отношения стран развиваются успешно, и за первые месяцы текущего года рост в целом больше, чем в прошлом году.

По вопросам безопасности глава РФ высказался более подробно. В частности, он заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но ее на конференцию Швейцарию не пригласили. Путин также пояснил, что Вооруженные силы РФ вынуждены были отвечать на удары противника по российским энергетическим объектам, в зимний период от этого воздерживались. По его словам, такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию военно-промышленного комплекса.

Лукашенко в ответ сказал, что абсолютно поддерживает позицию Путина по мирному процессу в конфликте на Украине и выразил готовность «действовать в одном ключе» по этому вопросу.

Лидеры также обсудили сотрудничество по космическим программам. Лукашенко поблагодарил Путина за возможность отправить на МКС белорусского космонавта, и сообщил, что республика надеется совместно с россиянами отправить на орбиту новый спутник. Путин подтвердил готовность к взаимодействию в этом направлении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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