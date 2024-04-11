Переговоры Путина и Лукашенко длились почти четыре часа
В Кремле завершилась встреча президента РФ Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Переговоры длились почти четыре часа.
Лидеры государств обсудили экономические отношения и сотрудничество по космическим программам, вопросы безопасности, а также запланированную в Швейцарии конференцию по Украине, которая пройдет без участия России.
В начале встречи Путин отметил, что экономические отношения стран развиваются успешно, и за первые месяцы текущего года рост в целом больше, чем в прошлом году.
По вопросам безопасности глава РФ высказался более подробно. В частности, он заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но ее на конференцию Швейцарию не пригласили. Путин также пояснил, что Вооруженные силы РФ вынуждены были отвечать на удары противника по российским энергетическим объектам, в зимний период от этого воздерживались. По его словам, такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию военно-промышленного комплекса.
Лукашенко в ответ сказал, что абсолютно поддерживает позицию Путина по мирному процессу в конфликте на Украине и выразил готовность «действовать в одном ключе» по этому вопросу.
Лидеры также обсудили сотрудничество по космическим программам. Лукашенко поблагодарил Путина за возможность отправить на МКС белорусского космонавта, и сообщил, что республика надеется совместно с россиянами отправить на орбиту новый спутник. Путин подтвердил готовность к взаимодействию в этом направлении.