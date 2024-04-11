Переговоры Путина и Лукашенко длились почти четыре часа

По вопросам безопасности глава РФ высказался более подробно. В частности, он заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но ее на конференцию Швейцарию не пригласили. Путин также пояснил, что Вооруженные силы РФ вынуждены были отвечать на удары противника по российским энергетическим объектам, в зимний период от этого воздерживались. По его словам, такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию военно-промышленного комплекса.